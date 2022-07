K-Pop: T1419 grabó un video en Zona Rosa y agradeció el apoyo de la alcaldía Cuauhtémoc

La agrupación surcoreana agradeció a la alcaldesa por permitirles el espacio para presentar su música

En medio de su estancia en México para promocionar su nuevo sencillo, el grupo de K-Pop T1419 rodó un video en las calles de la Zona Rosa y agradeció a la alcaldesa Sandra Cuevas por permitirles el espacio para poder desarrollar esta actividad.

La tarde de este 16 de julio el grupo surcoreano T1419 llegó a las calles de la Zona Rosa, en la alcaldía Cuauhtémoc para reunirse con algunas de sus fanáticas y hacer una corta presentación en la calle Génova, donde se presume que también realizaron la grabación de un video.

Noa, Sian, Kevin, Gunwoo, Leo, On, Zero, Kairi y Kio, integrantes de la boyband, agradecieron a sus fans por el recibimiento, pues estaban rodeados de las jóvenes que ovacionaron cada movimiento que realizaron y les llevaron diferentes regalos. “Gracias, México, te amo”, fue la frase que más repitieron.

T1419 dejará este fin de semana la CDMX para promocionarse en Monterrey (Foto: Twitter/@LEOSTARB0Y)

También agradecieron a Sandra Cuevas por permitirles el espacio. “Muchas gracias otra vez, a la alcaldesa Sandra Cuevas por dejarnos este lugar”, se escuchó decir al traductor del grupo.

Por su parte, la cuenta oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc compartió un corto mensaje de bienvenida apara T1419.

“La Alcaldía Cuauhtémoc recibe con cariño al grupo musical @T1419_official. La calle Génova en Zona Rosa se vistió de fiesta con sus melodías de Kpop mientras que las fans quedaron satisfechas por el cariño que les dieron los chicos”, se lee en el tuit.

Algunas fanáticas que asistieron a este encuentro con los jóvenes cantantes también agradecieron a las autoridades de la alcaldía el haber permitido que el grupo de promocionara en la Zona Rosa y hacer que su estadía fuera amena, pese a haber sido un evento en la calle, pues contaron con algunas medidas para proteger a los cantantes y asistentes.

La cuenta de la alcaldía también compartió algunos videos del momento en que el grupo se presentó en la Zona Rosa (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Gracias por cederles el espacio y darles la oportunidad de mostrar su música”, “Gracias por llevarlos”, “Gracias por cederles el espacio, a ver si para la otra los pueden poner en el Zócalo, de verdad se lo merecen”, fueron algunas de las respuestas.

No obstante, no faltaron los comentarios de molestia por parte de algunos usuarios; ya fuera porque acusaron a la alcaldesa de estar utilizando a T1419 para mejorar su imagen o por las malas condiciones de las calles, las críticas se hicieron presentes.

“Qué pena con los mega hoyos que hay en esa zona, Hamburgo, Londres etc etc etc”, “Sandra Cuevas ni que la chingad*, le dieron las gracias por pura amabilidad pero sépase que a mis niños no los van a meter en su mi3rda política y menos de esa pajarraca”, “No sabe qué es el k pop ni dónde está Corea o Japón, eso sí, bien convicta” se expresaron los internautas.

T1419 en México

T1419 está buscando obtener más público latinoamericano que asiático (Foto: Twitter/@T1419_official)

Hace un par de semanas la agrupación surcoreana se volvió tendencia en redes ya que presentaron su más reciente sencillo, When the sun goes down o El sol se va apagar, el cual tiene un “sabor latino” y está interpretado en español. Aunado a esto, también grabaron su propia versión de Campeón de Daddy Yakee, lo que cautivó inclusive a aquellas personas que no son sus fans.

Los integrantes compartieron en una entrevista que, pese a las dificultades que han tenido con el idioma y los choques culturales, están haciendo lo posible no sólo por obtener reconocimiento dentro del mundo del K-Pop, sino principalmente con el público de Latinoamérica, por ello es que estén probando con música que tenga una “onda latina”.

SEGUIR LEYENDO: