De LOONA a Super Junior: lo que debes saber de la agenda K-Pop para México

Así luce el poster oficial del concierto de LOONA en México, se llevará a cabo el 28 de agosto de 2022 a partir de las 19:30 hrs en el Pepsi Center de la CDMX Foto: Twitter @Acaninshi

El mes de junio viene cargado de buenas noticias para los fanáticos de K-pop en México, empezando porque el grupo femenino LOONA confirmó fecha de concierto en la ciudad, seguido de las primeras imágenes concepto y teaser del nuevo álbum de Super Junior; The Road: Keep on Going.

La tan aclamada banda femenil surcoreana LOONA fue creado por la compañía Blockberry Creative, desde el mes de octubre de 2016 y hasta marzo de 2018 una nueva miembro fue revelada mensualmente a través del lanzamiento de un sencillo para posteriormente ir introduciéndolas en tres sub unidades, el 19 de agosto de 2018 terminó el proyecto con un total de doce integrantes y su primer sencillo Hi High.

Durante la primera quincena de junio el grupo anunció oficialmente una fecha de presentación en la CDMX, los detalles revelados hasta el momento son: el concierto tendrá lugar en el Pepsi Center, tiene una capacidad para hasta ocho mil personas y las secciones de parte alta y baja estarán habilitadas, la venta de boletos será en todos los puntos de Ticketmaster y en línea a partir del 22 de junio y los precios de boletos por secciones van desde el más caro que será el Lounge VIP con un precio de tres mil 450 pesos, Box Superior de dos mil 990 pesos, ZONA FAN de dos mil 400 pesos, General de mil 400 pesos y el más accesible en la Sección C de 990 pesos, el día reservado es el 28 de agosto y comenzará en punto de las siete y media de la tarde.

La venta de boletos comienza el 22 de junio por Ticketmaster por lo tanto los fans tienen escasos días para ahorrar y poder adquirir una entrada Foto: Twitter @cherrymotionwrd

El boygroup Suju se volvió tendencia en Twitter México gracias a la liberación de las primeras fotos concepto y el primer teaser para su decimoprimer álbum. Su comeback tiene fecha de estreno el 12 de julio de 2022 a las 6PM hora coreana, que en la capital mexicana serían las cuatro de la tarde.

Las primeras impresiones son que probablemente se trate de viajeros en el tiempo o inter dimensionales que salen de un libro de sueños o magia y que la fusión de colores presentadas en la última escena del teaser es la combinación de colores entre los integrantes, sin embargo todo queda a espera al lanzamiento del MV (Music Video) pues no es sorpresa para ELF que el resultado final no vaya acorde a lo presentado en las primicias.

El primer vistazo al concepto del decimoprimer álbum de Suju fue liberado y las primeras impresiones es que se trate de viajeros del tiempo atrapados en un libro de magia, sin embargo el resultado final puede ser completamente diferente al esperado.

SJ es una banda musical formada en 2005 por SM Entertainment y posee miembros especializados en el ámbito del entretenimiento y actores, actualmente cuentan con 10 integrantes activos: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shingdong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun.

El grupo ha grabado 10 álbumes, sin contar el que viene en camino, y un mini álbum, lograron alcanzar el reconocimiento internacional con su tercer sencillo Sorry Sorry en 2009 y en 2015 fueron ganadores en los Teen Choice Awards en las categorías Mejor Artista Internacional y Mejor Fandom, convirtiéndose en el primer grupo surcoreano en ganar esos premios.

Además de la llegada del comeback también se espera que a través del apoyo en compra del álbum y vistas en sitios oficiales se pueda confirmar una fecha para el SS9 en México Foto: Twitter @SJofficial

Son apodados como los Reyes de la ola Hallyu pues han demostrado gran popularidad y éxito en su tierra natal como en el extranjero, siendo uno de los primeros grupos asiáticos en conseguir sold out durante sus giras internacionales y personalmente nombró a su club de fans E.L.F el cual es un acrónimo de Ever Lasting Friends (amigos por siempre).

