José Dossetti habló tras video de supuesta agresión a su hermana Mónica: “Uno quiere dar escarmiento, no matar”

La actriz contará con seguridad del estado de Morelos en lo que la investigación sigue su curso (Foto: Facebook)

La actriz retirada, Mónica Dossetti, ha estado en el foco público después de que se filtrara un video donde aparentemente su hermano, José Dossetti, intentaba estrangularla. Tras el inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGR), el cineasta rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Fue durante un encuentro con las cámaras de Ventaneando -tras su salida de la audiencia en la que se ratificaron las medidas de protección hacia la actriz- donde José señaló que uno de los motivos por los que habría agredido a su hermana, quien desde hace más de diez años fue diagnosticada con esclerosis múltiple, se debió a que tuvo un momento de desesperación.

”Uno se satura, porque la vida del cuidador también es jodida como la de el enfermo, porque amo a mi hermana, la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó el día, la vida que tengo y lo que me hace falta para que esté en buenas condiciones”, puntualizó.

Asimismo, el hombre apuntó que no continuó con la violencia hacia su hermana, porque su intención no era herirla de forma fatal.

La actriz sufre de esclerosis desde hace muchos años (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo mismo me detuve porque al final uno quiere dar escarmiento, no matar a nadie. Solamente esas lecciones que a veces nos dan las mamás a golpes, algo así me sucedió. Fue la única vez hace dos meses y después nos mantenemos solos ella y yo, seguimos viviendo, porque no hace relevancia en mucha gente para venir a ayudar a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda y estoy haciendo cosas”, puntualizó.

Respecto al hecho de que uno de sus vecinos, Pepe Cabello, fuera el encargado de mostrar públicamente el video y, ante los rumores de que supuestamente tanto él como José Dossetti estaban planeando un documental de esclerosis múltiple, el hermano de Mónica añadió:

“Me reservo a hablar mal de nadie, me atengo a la consecuencia de mi acto y estoy compareciente ante la autoridad. Así queríamos que empezara (el documental), pero mi hermana se negó y el señor que publicó el video de alguna manera quería esto y ahí está, ya tiene su noticia en la tele”.

Cabe recordar que fue en días pasados donde un video comenzó a circular en redes sociales donde se puede observar que el hermano de Mónica Dossetti comienza a lanzarle reclamos y procede a intentar asfixiarla.

“¡Yo también me quiero morir!”, se escucha decir al hombre de la grabación, mientras que la mujer señala: “Te quieres morir tú, yo no”.

A esto, el sujeto involucrado añade: “Quieres seguir chingand*” al tiempo que la presunta actriz continúa luchando por su vida.

Mónica Dossetti fue captada en un video (Foto: @Twitter @c4jimenez)

A partir de ese momento, el Fiscal de la FGE Morelos, Uriel Carmona, acudió al domicilio de los famosos e informó en un encuentro con la prensa que se le brindaron medidas de protección a la actriz de telenovelas como Hasta que el dinero nos separe.

“Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del estado al domicilio de esta persona, estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que en apariencia en el video se ve agredida, en un rato más vamos a asegurar las imágenes. Platiqué con ella, estuve con la familia, con su mamá, una hermana y con l apersona que aparece en el video, entonces estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar lo que está pasando ahí, tomamos las medidas de seguridad para esta mujer”, expresó.

SEGUIR LEYENDO