Caso Mónica Dossetti: su hermano fue retirado de su domicilio y no podrá acercarse a ella

José Dossetti no podrá comunicarse con su hermana por ningún medio (Foto: Archivo)

La actriz Mónica Dossetti fue víctima de violencia física y verbal por parte de su hermano José Dossetti, así lo demostró un video captado con una cámara oculta en el domicilio de la familia, en Tepoztlán Morelos.

En el clip difundido por el periodista de nota policiaca Carlos Jiménez se observa cómo el sujeto toma un objeto alargado y flexible y con él rodea el cuello de su hermana, quien se encuentra postrada en una silla de ruedas debido a la esclerosis múltiple que padece desde hace algunos años, cuando desapareció del medio del espectáculo en 2015 a los 49 años.

El hecho causó consternación, pues la histrionisa que participó en múltiples telenovelas de Televisa como El premio mayor, Volver a empezar y Atrévete a soñar se encuentra vulnerable y al cuidado de su hermano, quien se desempeña como director de escena en series de televisión.

Uno de los papeles más recordados de Mónica es el de "Karla Greta", en la telenovela "El premio mayor" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Tras la viralización de las imágenes que han causado conmoción, elementos de la Fiscalía General de Morelos acudieron al lugar de los hechos a realizar las investigaciones para determinar la situación que vive la actriz de 56 años, pero trascendió que la intérprete no quiso denunciar a su agresor.

La FGE del estado de Morenos inició una carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos hace un par de meses y dados a conocer hace dos días. En el comunicado difundido por la dependencia se informa: “La noche de este lunes el Fiscal General Uriel Carmona Gándara condujo las investigaciones en un domicilio ubicado en la colonia Huiotepec, perteneciente al municipio de Tepoztlán, en donde se entrevistaron con familiares directos de la mujer afectada”.

“Se entrevistó a Mónica ‘N’, a la madre y a una hermana, así como al hermano que se observa en el video difundido...Con los resultados de las investigaciones periciales recabados se habrá de determinar si se realiza la judicialización de la carpeta de investigación iniciada a partir del conocimiento de los hechos a través de la difusión digital”, añade.

"C4" dio a conocer el lamentable video captado con cámara oculta (Foto: @Twitter @c4jimenez)

El periodista conocido como “C4″informó que la actriz no quiso proceder contra su hermano y reportó que en su entrevista con la autoridad, José Doseetti dijo estar “arrepentido de la agresión hacia su hermana”.

Asimismo, el fiscal Carmona informó que pudo corroborar que la actriz vive en un lugar digno, y mientras la investigación sigue su curso, policías resguardarán a la actriz en su domicilio.

“Él nos explicó que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. La explicación que dio es que tuvo una ingesta de un medicamento que lo alteró en su conducta y en sus nervios”, comentó Carmona.

Elementos de la Fiscalía acudieron a la vivienda de la familia Dossetti (Foto: Twitter)

Tras ello, el programa Venga la alegría pudo comunicarse con Mónica Dossetti, quien confirmó no querer proceder legalmente contra su hermano. Con una voz audiblemente afectada por la enfermedad, la recordada “Karla Greta” de El premio mayor expresó: “Pues es mi hermano, no se vale, ya perdí uno y éste no quiero perderlo...Ya fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. Estoy bien… (Él) está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”.

No pasaron ni 24 horas de la visita al domicilio cuando la FGE Morelos emitió un comunicado dando a conocer la determinación de separar a José Dossetti de su hermana, pese a la voluntad de la afectada:

“El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de la ex actriz Mónica “N”, mismas que comprenden el retiro del domicilio de su hermano José “N” del lugar donde se presume fue violentada”

“Las medidas establecen la prohibición de acercarse o comunicarse con la mujer víctima por cualquier medio, y de igual forma, no podrá aproximarse al domicilio en donde ocurrieron los hechos”, añade el comunicado.

La actriz contará con seguridad del estado de Morelos en lo que la investigación sigue su curso (Foto: Facebook)

La actriz contará por lo pronto “con vigilancia permanente a cargo de elementos de Seguridad Pública Municipal de Tepoztlán, Morelos, en tanto la investigación permanezca abierta, pues hasta el momento se está la espera de resultados periciales y de la intervención de trabajo social”.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Morelos, que ya se encuentra en poder del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuernavaca, la víctima ya fue valorada por un médico legista.

En dicho Centro se conformó un equipo multidisciplinario ante el cual la ex actriz emitió su declaración ante la presencia de asistencia psicológica y asesoría jurídica.

