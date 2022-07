Pepe Cabello confesó que él difundió el video de Mónica Dossetti: “Para ellos soy el villano”

La actriz abandonó el mundo del espectáculo (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Tras filtrarse un video en donde se puede observar a José Dossetti presuntamente asfixiando a su hermana Mónica Dossetti en su domicilio de Tepoztlán, Morelos, fue Pepe Cabello quien rompió el silencio y confesó que él difundió el momento por protección a la ex actriz de telenovelas.

Fue durante una entrevista para Venga la Alegría, donde Cabello, vecino de los artistas, destacó que tomó la decisión de compartir las imágenes debido a que se percató que algo raro estaba sucediendo.

“Yo soy su vecino, él vive en la casa uno, ella vive en la casa dos y yo en la casa tres. El sistema de vigilancia de cámaras es mío, el momento en el que empiezan las discusiones está cámara es una cámara que detecta ruidos y movimientos, y te lanza alertas de que algo está pasando”, señaló.

Mónica Dossetti defendió a su hermano (Foto: @Twitter @c4jimenez)

El vecino ahondó en que las peleas entre los Dossetti eran bastante habituales y que, incluso, Mónica llegó a ir a su casa cuando la situación se tornaba más pesada.

“Cuando enfocó lo que está pasando, veo que están comenzando a gritar, que ya era común que se gritaran los dos, o sea ese pleito se venía casi desde que llegó ella (...)Ella muy a disgusto estaba y gritaban, pero nunca llegaban los golpes, hasta ese día que sucedieron las cosas”, remarcó.

Pepe Cabello comentó que tanto José Dossetti como la actriz estaban enterados de que habían cámaras en su casa y que al percatarse de los hechos, él acudió con la familia de la famosa en primera instancia para que tomaran algunas medidas y garantizaran la seguridad de Mónica, no obstante, la respuesta no fue positiva.

José Dossetti no podrá comunicarse con su hermana por ningún medio (Foto: Archivo)

“Después de eso fui a hablar inmediatamente con José Dossetti, con su familia, y les dije lo que estaba sucediendo, les mandé el video para que vieran lo que estaba pasando, el video es del 20 de mayo y esa cámara era para vigilarla a ella, Dossetti sabía que estaba esa cámara, quedaron que en dos semanas iban a ir por ella, y nunca fueron”, añadió.

“En el video que tienen, en el final, él (José Dossetti) amenaza con matarse, vimos que es una persona que no estaba estable y que podía cometer una locura, y ese era el miedo de la familia y también era mi temor de que pasara una tragedia”.

Cabello remarcó nuevamente que la familia sí estaba enterada de la existencia del video, pero al ver que ningún integrante de la familia hizo algo al respecto cuando se enteraron de la violencia que sufrió Mónica, él decidió filtrar la información.

“Ella menciona mi nombre, sabe que eran mis cámaras, la familia sabe que yo tenía el video. Lo que hice fue denunciar anónimamente primero para que actuaran”, sentenció.

El vecino de la actriz señaló que la familia de la famosa actualmente está muy molesta con él y, en este sentido, lamentó que sólo se estén preocupando por el clip y no por la seguridad de Mónica.

“No tengo contacto con ellos, un familiar todavía me habló para decirme que ‘¿por qué había hecho eso?’, yo no puedo dejar pasar un acto de estos, si no hubiera hecho eso, hubiera seguido en peligro hasta ahorita (...) Creo que para ellos yo soy el villano, porque la familia no puede hacer nada, no sé por qué motivo no quieren actuar a favor de ella”, añadió.

