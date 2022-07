Jennifer Lawrence y el accidente que casi la dejó sorda en “Los Juegos del Hambre”

Tras el éxito que alcanzó con la primer entrega de la saga, Jennifer Lawrence ganó su primer Oscar en la categoría "Mejor Actriz" por "Silver Lining Playbook". (Foto: EFE/ Nina Prommer)

Dentro de la innumerable cantidad de producciones cinematográficas resaltan las adaptaciones que algunos directores han realizado sobre exitosas novelas que con sus historias lograron conquistar al público de todas las edades. Así llegaron a la pantalla grande las ocho entregas de Harry Potter -saga escrita por J. K. Rowling que continúa en expansión con Animales Fantásticos-, dos películas de Divergente -que pese a los buenos pronósticos no alcanzó los resultados esperados-, y las cuatro cintas de The Hunger Game -historia original de Suzanne Collins-.

Todas las películas cuentan más de una historia, pues detrás de las espectaculares aventuras de ficción que el público disfruta dentro de las salas de cine existen una serie de anécdotas sobre incómodos momentos que ocurren entre los actores o repentinos accidentes que suceden durante las filmaciones. Esto último le pasó a Jennifer Lawrence quien, mientras interpretaba a Katniss Everdeen en la segunda entrega de Los Juegos del Hambre, vivió momentos de terror por unas arriesgada escena.

La actriz tan solo tenía 23 años cuando ocurrió el accidente. (Fotografía cedida por Lionsgate)

Todo ocurrió hace casi 10 años, durante el rodaje de Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013). De acuerdo con el testimonio que la intérprete estadounidense compartió durante una entrevista recuperada en el canal de YouTube de Fotogramas, el elenco principal se encontraba trabajando en una escena donde el elemento principal era el agua, pues la producción debía recrear una especie de tromba o tornado sobre agua cerca de los personajes.

Aunque se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para resguardar la integridad de todo el elenco, algo ocurrió con uno de los dos flujos de agua porque inesperadamente Jennifer Lawrence recibió el impacto de una corriente. Lo más alarmante fue que el chorro entró con fuerza por uno de sus oídos provocando una lesión en el tímpano que casi la deja sorda.

Tras el éxito alcanzado, Suzanne Collins lanzó " Balada de pájaros cantores y serpientes", una precuela que prontó llegará a los cines. (Fotografía cedida por Lionsgate)

Lo más difícil fueron las escenas del tornado acuático porque se creó una espiral real que giraba a 50 kilómetros por hora. Había unos surtidores que hacían girar el agua. Uno de ellos me alcanzó en el oído y me perforó el tímpano

Como era de esperarse, los servicios médicos inmediatamente corrieron hacia la actriz para atenderla ante las fuertes molestias que tenía. Después de realizar unos estudios se informó que la lesión era más grave de lo que se pensaba, pues la potencia del chorro era tan fuerte que perforó el tímpano de la actriz. Pero eso no fue todo, pese a la oportuna atención que recibió tuvo una infección que finalmente trató con medicamento.

“Me quedé sorda de un oído durante dos semanas y media. Mi tímpano se lesionó y luego tuve una infección”, recordó durante una conferencia de prensa.

El actor se casó con Miley Cyrus en 2018, pero su matrimonio tan solo duró 2 años. (Foto Reuters)

Aunque la lesión que sufrió Jennifer Lawrence en el oído fue bastante dolorosa, la intérprete estadounidense también recuerda con mucho cariño las escenas que grabó bajo el agua junto a Josh Hutcherson -quien dio vida al valiente Peeta Mellark-. Durante su entrevista recuperada por Fotogramas declaró: “Lo más divertido del rodaje fue poder estar en la playa, poder nadar en el mar entre tomas con Josh”.

Pero la protagonista de Los juegos del destino (2012), Pasajeros (2016) y No miren arriba (2021) no fue la única actriz del elenco principal de Los Juegos del Hambre que sufrió un percance durante las filmaciones. Algo similar vivió Liam Hemsworth -hermano menor de “Thor” en la vida real y ex esposo de Miley Cyrus- durante la primera entrega de la saga, pues durante una escena de lucha recibió un fuerte golpe en su pierna. Afortunadamente el impacto no fue tan grave y solo requirió de unos cuantos días en reposo.

Jennifer Lawrence estuvo a punto de perder a Katniss Everdeen

La actriz tuvo tres días para aceptar o rechazar el papel (Foto cedida por Lionsgate)

Ya pasaron siete años desde que los fans inundaron todas las salas de cine para disfrutar de la última entrega de Los Juegos del Hambre: Sinsajo -cabe recordar que la producción dividió en dos el final, por lo que actualmente existen dos películas que cierran la historia-, pero los personajes continúan vigentes y mucho se debe al inigualable nivel de actuación del elenco principal.

Josh Hutcherson (Peeta), Woody Harrelson (Haymitch), Elizabeth Banks (Effie), Liam Hemsworth (Gale), Donald Sutherland (Snow), Stanley Tucci (Caesar), Lanny Kravitz (Cinna) y Jennifer Lawrence (Katniss) conquistaron a propios y extraños con sus interpretaciones, sin embargo, muchos se han preguntado qué hubiera pasado si estos reconocidos actores no hubieran encarnado a sus respectivos personajes.

De acuerdo con información que compartió Lionsgate -casa productora de dicha saga- se entrevistaron alrededor de 30 actrices para interpretar a Katniss Everdeen y aunque dentro del cast final se contempló a estrellas como Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Emma Roberts, Saoirse Ronan, Chloe Moretz, Lyndsy Fonseca, Emily Browning, Shailene Woodley y Kaya Scodelario, quien mejor encarnó a la valiente arquera fue Jennifer Lawrence.

La actriz se convirtió en madre por primera vez en febrero de 2022. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Sin embargo la artista estadounidense estuvo a punto de perder el personaje que, sin saberlo en ese entonces, catapultó su carrera. Y es que tan sólo tuvo tres días para meditar sobre qué implicaba protagonizar una saga, qué pasaría si no lo hacía y cómo podía impactar en sus próximos proyectos dentro del medio. El plazo se cumplió y finalmente Jennifer Lawrence tomó la mejor decisión.

Quién será la predecesora de Katniss Everdeen en la precuela de The Hunger Games

La actriz de "West Side Story" dará vida a Lucy Gray Baird, una joven tributo del Distrito 12. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Pasaron muchos sucesos antes de que Katniss Everdeen encabezara una rebelión contra El Capitolio encabezado por el presidente Snow. Tras el éxito que Suzanne Collins alcanzó con sus primeros tres libros, decidió expandir el universo de Los Juegos del Hambre con una precuela que contará la historia de Lucy Gray Baird, una joven tributo del Distrito 12 que peleará con todas sus fuerzas contra las reglas impuestas por el gobierno y se develará cómo Coriolanus Snow comenzó su lucha para convertirse un sanguinario líder.

Se trata de Balada de pájaros cantores y serpientes (The Ballad Of Songbirds And Snakes), novela que la escritora lanzó en 2020. En esta ocasión la protagonista será Rachel Zegler, actriz estadounidense de 21 años de edad que hasta el momento ha participado en películas como Amor sin barreras (2021) y Shazam! Fury of the Gods (2022); próximamente también encarnará a la princesa que significó una pauta para Disney, Blanca Nieves, en su live action.

Mientras que Snow será interpretado por Tom Blyth, artista de 28 años que participó en Robin Hood (2010) y Wash Club (2016). Ellos serán los dos protagonistas de la precuela que promete igualar la saga original. Hasta el momento se desconocen quiénes serán los actores integrarán el resto del elenco, pero se espera que sea en los próximos meses cuando la producción revele el resto del cast.

