Fortunas protegidas, cláusulas peculiares e hijos peleados: los acuerdos prenupciales más extravagantes de Hollywood

El mundo del entretenimiento es considerado como frívolo y superficial comúnmente, sin embargo el amor entre artistas muchas veces ha sobrepasado las pantallas del séptimo arte, la música, el teatro o ahora el mundo del internet, así mismo cuando acaba, estos famosos viven sus propias batallas y sólo queda la lucha por el dinero, bienes, e hijos.

El trabajo de relaciones públicas de los famosos hace que miles de personas crean las historias románticas con exitosos finales felices incluso con ceremonias civiles y religiosas, pero cuando caducan y los divorcios se avecinan, un acuerdo nupcial previo siempre es la herramienta de los famosos que los puede salvar o condenar para el resto de su vida.

En las últimas semanas este tema se ha vuelto viral después de que diversos medios de comunicación americanos dieran a conocer una aparente cláusula entre Jennifer López y Ben Affleck -quienes recientemente retomaron su relación sentimental, tras años de distanciamiento- que ha escandalizado por el contenido peculiar que ha sido acordado y supuestamente firmado por ambos en la última semana en la que los actores se han mostrado juntos, por lo que aquí te presentamos los acuerdos prenupciales más extravagantes de las estrellas de Hollywood.

Katie Holmes y Tom Cruise firmaron un acuerdo, pero por tiempo no se logró Foto: MSN/ShowBizz Daily

¿Qué es un acuerdo prenupcial?

No se puede iniciar hablando de un tema tan controversial sin que quede claro el término. Para muchas personas es sinónimo de evitar batallas legales por dinero, propiedades o un sinfín de cosas materiales, sin embargo la realidad es mucho más amplia y aborda temas tan diversos que por ello son la mejor defensa para las celebridades que tienen siempre más que perder en vez de ganar en un divorcio mediático.

Un acuerdo prenupcial, popularmente conocido como contrato prenupcial -en las esferas dedicadas a lo legal- o acuerdo prematrimonial -término manejado en diversos países latinoamericanos, pero principalmente en México-, es un documento oficial por escrito creado por dos individuos que van a contraer matrimonio.

En el acuerdo prenupcial se incluye una lista de todas las propiedades que posean los miembros de la pareja individualmente. Por ejemplo, casas u otro tipo de bienes raíces, negocios, inversiones, acciones, bonos, cuentas de ahorros, así como deudas. También se especifica en el documento, cuáles bienes permanecerán como propiedad individual, cuáles serán compartidos después de la legalización del matrimonio, y las intenciones acerca de la distribución de los bienes individuales si alguno de los cónyuges fallece.

Justin Timberlake y Jessica Biel, en caso de infidelidad, él tendría que pagarle 500 mil dólares a ella Foto: (Reuters)

“Los factores que no pueden ser estipulados en los acuerdos prenupciales son los relacionados a cuestiones legales obligatorias, como la manutención de los hijos (child support). En otras palabras, una pareja no puede pactar en un acuerdo prenupcial quién será un único responsable del pago del sostenimiento de los hijos, ni las cantidades a aportar. En algunos estados no se permite que los acuerdos prematrimoniales modifiquen, o eliminen el derecho de un cónyuge a recibir la pensión alimenticia, ordenados por el tribunal en el caso de divorcio. Pero un convenio prenupcial puede facilitar una compensación de dinero”, menciona Gricel Bermudez, una popular escritora legal.

Si bien esas definiciones legales pueden parecer muy alejadas de las grandes celebridades de Hollywood, la realidad es muy diferente ya que los grandes equipos de abogados que asesoran a cantantes, actores, influencers y más realizan todo ese trabajo para evitar juicios mucho más costosos que los honorarios de los mismos especialistas.

Sin embargo, en los últimos años ese tema ha dado un gran giro puesto que ahora es usado para que de alguna manera, las peticiones más extravagantes y raras quedan pactadas de forma oficial a través de un documento amparado por la ley y acordado por ambos.

Jennifer López y Ben Affleck

La pareja ha sido viral en redes sociales (Photo by RB/Bauer-Griffin/GC Images)

La pareja más popular del momento en el mundo del espectáculo ha entrado en una nueva gran controversia, después de que diversos medios americanos hicieron público una peculiar cláusula incluida en el acuerdo prenupcial que los actores aparentemente firmaron de manera reciente: relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana.

El actor y la cantante se conocieron en el 2002, durante el rodaje de Gigli; en ese momento ella tuvo que dejar al que entonces era su novio y casi prometido, el bailarín Cris Judd. Por su parte, Affleck le entregó un extraordinario diamante en el anular y empezó a organizar lo que parecía ser la boda del año en Estados Unidos. Cuatro días antes del gran momento, la cita se pospuso y un día más tarde, los mismos prometidos anunciaban su ruptura.

Ahora con la supuesta filtración de todos los detalles sobre sus nuevos acuerdos legales, antes de continuar de manera formal su nueva relación, ha dejado en descubierto que sería ella la que solicitó el tener relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana, aunque no especificando qué pasara cuando alguno de los dos este en proyectos que por obvias razones los mantenga alejados o incluso cuál sería la penalización en caso de que el protagonista de The Batman no cumpliera con el peculiar solicitud de la intérprete de grandes canciones como Let’s Get Loud, On The Floor y Jenny From The Block.

La pareja no terminó bien REUTERS/Eric Gaillard

Angelina Jolie y Brad Pitt

Después de más de diez años en los que fueron considerados como una de las parejas más populares, queridas y ricas del mundo, la relación “Brangelina” -como los fans llamaban a la unión de celebridades- terminó con el mito de ser una de las historias más estables en Hollywood. Antes de casarse, los actores firmaron un acuerdo en el que estipularon que en caso de infidelidad Brad perdería la custodia completa de sus hijos, según señala Radar Online.

En lo que respecta a los bienes, tras el divorcio cada uno se podía llevar las pertenencias con las que comenzó previo a el matrimonio y las que adquirieron durante el enlace serían repartidas entre sus seis hijos: Shiloh Nouvel, Vivienne Marcheline, Maddox, Zahara, Pax Thien y Knox Leon.

Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron en este 2022 REUTERS/Danny Moloshok

El apellido Kardashian se ha vuelto un sinónimo de glamour, riqueza, poder femenino y fama. Pero nada de ese imperio sería posible sin la participación de Kim dentro del núcleo familiar conformado en su mayoría por mujeres, pues a pesar de que siempre estuvieron rodeadas de celebridades y personalidades muy populares en Estados Unidos, la mayor de las hermanas fue la responsable de que su fama llegara a niveles incalculables que las ha posicionados entre las famosas más populares en la historia.

La socialité y el controversial rapero -que ha orinado sus premios Grammy e incluso trató de ser presidente de Estados Unidos- se dieron el “sí, acepto” en mayo de 2014, no sin antes firmar un contrato prenupcial que, de acuerdo con Forbes, se celebró dos meses antes de contraer matrimonio.

En este documento, según el mismo diario, la modelo recibiría un millón de dólares por cada año de matrimonio, pero el límite sería 10 años. Además, la protagonista de Keeping Up With The Kardashians podría quedarse con todas las joyas y regalos de su ex pareja. Controversialmente se divorciaron en marzo de 2022 y su separación estuvo llena de momentos complicados, especialmente relacionados con sus hijos.

Nicole y Urban se casaron en 2006 (IG: nicolekidman)

Nicole Kidman y Keith Urban

Desde 2006, la estrella de Hollywood y el cantante mantienen un feliz romance. Pero antes de pasar por el altar, las estrellas firmaron un prenup en el que, de acuerdo con medios de comunicación, si Keith vuelve a experimentar problemas con drogas y alcohol, Kidman estaría exenta de cualquier responsabilidad económica tras el divorcio.

