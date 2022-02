Cómo eran los conciertos de Lady Gaga por 8 dólares en clubs nocturnos antes de explotar su fama mundial

Así fue el cambio de la cantante (Fotos: Instagram/@ladygaga/@lady_agomosnter)

Lady Gaga es una de las artistas más consagradas del siglo XXI no solo por su excentricidad y diversidad musical, sino también por haber fortalecido la escena musical entre las mujeres y así generar de manera indirecta la creación de muchas más artistas que pudieran darle una competencia a su propuesta que la consagró como la nueva máxima exponente del pop a nivel mundial.

A pesar de que la cantante ahora goza de un éxito abrumador y cobra millones de dólares por giras musicales o presentaciones especiales, en algún momento de su carrera las cosas no fueron así, incluso ni siquiera se llamaba artísticamente como se le conoce ahora ni tenía el estilo estético que la ha caracterizado durante más de una década, siendo como un camaleón en la escena artística.

Este fue el poster de la recordada presentación (Foto:Facebook/Lady Gaga A Go )

Stefani Joanne Angelina Germanotta, el cual es su nombre oficial, nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986. Ella en más de una ocasión ha mencionado que comenzó a tocar el piano a los cuatro años de edad, y a los trece compuso su primera balada; un año más tarde, empezó a presentarse en “noches de micrófono abierto”.

“No sé exactamente de dónde salió mi afinidad por la música, pero es lo que más fácil me sale. Mi mamá siempre cuenta la historia bochornosa de que cuando tenía tres o incluso menos años, me ayudaba a subir al piano y tocaba las teclas. Supongo que le dijo a mi papá: “Tiene que estudiar piano”. Empecé a tomar clases con una mujer increíble, era grandiosa, es una gran amiga. Así que mis primeros instintos fueron trabajar muy duro practicando”, confesó la cantante en Lady Gaga: Inside the outside para MTV en junio de 2011.

Promoción de la cantante (Foto:Twitter/@ladyga_ga3297)

A pesar de su interacción de toda la vida con la música, sería hasta sus 19 años de edad cuando, en septiembre de 2005, formó una banda llamada Stefani Germanotta Band, también conocida como SGBand, con algunos de sus amigos de la universidad de Nueva York, y así “nació una estrella” que hasta la actualidad continúa cosechando éxitos musicales e incluso en el séptimo arte.

La banda interpretaba diversas canciones; algunas escritas por ellos y otras pertenecientes a otros artistas, como D’yer Mak’er de Led Zeppelin. En ese mismo año, ganaron una pequeña base de seguidores y llamaron la atención de productores musicales. Según Lady Gaga: How the world went crazy for the new queen of pop del diario The Independent, el grupo alcanzó la cima de su carrera en el espectáculo de 2006, pero SGBand se disolvió y Gaga comenzó a viajar para trabajar en canciones que ya había compuesto y crear nuevo material con un productor.

La cantante se presentaba por muy bajos sueldos (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Durante el 2006 Stefani Germanotta comenzó a presentarse en diversos clubs nocturnos pero a diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, ya que venía saliendo de una banda que ya era localmente conocida, su inicio fue “muy difícil”. Entre los secretos de esos primeros shows, según el especial Who’s that lady? de New York Post, la cantante no cobraba ni la mitad del costo del acceso a sus presentaciones.

Una de sus presentaciones más virales y recordadas con cariño por su grupo de seguidores, llamados Little Monsters, es la del club nocturno The Knitting Factory, que ocurrido el 15 de febrero del 2006 - que recientemente cumplió 16 años- y donde Lady Gaga se presentó por solo 8 dólares como cover. La cantante interpretó canciones de su autoría, que hasta la fecha siguen siendo desconocidas, así como algunos covers de artistas que han sido de su gusto.

Lady Gaga cobró 8 dólares por una presentación (Foto: Twitter/@litle-mons76)

Años después, los pequeños promocionales que sobrevivieron al tiempo muestran cómo era la imagen que en ese entonces Stefani Germanotta mostraba a sus fans, muy alejada a la cantante pop que hoy en día se conoce. Pelo negro, medias rotas, camisas holgadas, un maquillaje muy al estilo “rock” que se usaba en esos años, es parte de lo que se puede observar de la cantante en esa época.

La intérprete continuó por una larga época haciendo este tipo de eventos mientras seguía relacionándose con diferentes personalidades del país americano, que poco a poco le fueron permitiendo cobrar más por evento, así como “subir de categoría” de los lugares donde cantaba y actuaba aún sin música como Lady Gaga . A pesar de que su estrellato sería hasta el año 2008 con Just Dance, la primera canción que escribió para lo que sería “Gaga” fue Boys, Boys, Boys, un mash-up de Girls, Girls, Girls de a Mötley Crüe y T.N.T. de AC/DC. Ella continuó trabajando en el estudio con RedOne durante un tiempo para preparar su álbum debut.

Lady Gaga tuvo dicho concierto hace más de 16 años (Foto: Facebook: Lady Gaga Mx Fans)

A lo largo de su carrera, Gaga ha conseguido hacerse de una variedad de reconocimientos. En cuanto a música, ha ganado un total de doce premios Grammy en diez categorías distintas, tras haber sido nominada veintinueve veces. Entre estas, fue nominada en tres años consecutivos como Álbum del Año, siendo la tercera mujer con más nominaciones a dicha categoría. Sus doce premios la convierten en la novena mujer con más Grammys en la historia.

Gaga también ha ganado tres American Music Awards y nueve Billboard Music Awards. En los MTV Video Music Awards ha conseguido alzarse con dieciocho galardones, lo que la convierte en la tercera artista con más victorias. Asimismo, fue la primera receptora del Tricon Award en 2020, un galardón que reconoció su talento e impacto como cantante, actriz, icono de la moda y activista.

La cantante actualmente tiene 35 años (Foto: Instagram/@ladygaga)

Actualmente, Lady Gaga continúa siendo una de las más grandes estrellas de los últimos tiempos, siendo para muchos críticos profesionales la única mujer que le ha dado batalla artística a Madonna. La cantante aún tiene un futuro prometedor tras su reciente incursión en el mundo del cine y que ya le ha otorgado distinguidos premios como actriz principal y hasta un Oscar por Mejor Canción Original.

