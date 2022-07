Yahir reconoció el reto de estar frente a La Academia 20 años: “Todo el guion lo ensayo tres veces”

En 2002, el cantante estuvo a punto de renunciar al reality que lo lanzó a la fama (Foto: Televisa)

A finales del pasado mes de mayo se dio a conocer que Yahir sería el encargado de conducir la emisión de La academia 20 años, luego de varias semanas de incógnita y de que se hubiera destapado el elenco completo, compuesto por los críticos Horacio Villalobos, Arturo Pérez Gavito, Lolita Cortés y Ana Bárbara.

Además se había revelado la participación de Alexander Acha, como director de la escuela; Aleks Syntek, como mentor, y Vanessa Claudio como co conductora al lado de William Valdés. Pero el misterio acerca de quién sería la figura que se encargaría de conducir el importante proyecto de TV Azteca tardó en revelarse.

De hecho se especularon figuras como Adal Ramones, quien ya había participado recientemente como conductor del programa en ediciones pasadas; Alan Tacher, que fue el primer presentador del proyecto hace 20 años y por varias ediciones más, e incluso se mencionaron nombres como Adrián Uribe y hasta la cantante Yuri.

Usuarios criticaron en redes sociales el desempeño de Yahir como conductor de La Academia 20 años. (Imagen: Twitter/@Patan_Principe)

Sin embargo fue el ganador del segundo lugar de La academia de 2002 quien fue elegido para llevar las riendas de la conducción del programa que busca proyectar el talento de los participantes, quienes lograron un lugar entre cientos de aspirantes.

Cuando la producción reveló el nombre de Yahir, aún sin conocer su desempeño en el foro, las críticas no tardaron. Fue Daniel Bisogno quien destacó la inexperiencia del cantante de Alucinado y así lo expresó en Ventaneando.

El conductor del programa de espectáculos señaló que el también actor del musical Hoy no me puedo levantar no domina la conducción, y comentó que en lugar del cantante, quienes deberían ocupar ese puesto serían Alan Tacher o Ingrid Coronado, quienes ya cuentan con experiencia en el formato.

Bisogno fue el primero que criticó públicamente la elección (Foto: CUARTOSCURO)

“Tipazo, buena persona, pero no es conductor (…) Creo que para un programa de altura y de la talla de La academia, que es su aniversario tan importante, Yahir podría estar de coach o de crítico, de cualquier cosa en la música que es su fuerte, es un gran cantante, pero creo que en la conducción se deben de tener los ingredientes para ser conductor”, detalló Bisogno y añadió que el lugar lo debe ocupar gente que se formó en la televisora. “La academia es únicamente de gente que se ha formado aquí y que la gente reconoce perfectamente”.

“Yo hubiera peleado por tener a Alan Tacher que fue el conductor en su momento pero si no era Alan Tacher, creo que gente que se haya formado aquí en Azteca”, remató.

Quien también cuestionó la elección fue Toñita. La ex compañera de generación de Yahir criticó que el cantante de La locura “no se haya preparado”: “Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar. No ha tenido la experiencia como María Inés, en este caso, esta persona presente, que hemos estado incursionando, quieras o no, eso ayuda. Por eso les digo: ‘Hay que ser de todo un poco’, porque eso te va a ayudar cuando te ponga en un lugar como en el que ahora pusieron a Yahir tenga las armas suficientes de decir: ‘Yo pudo hacerlo’”.

Toñita expresó que "su hermano" debió haberse preparado antes de aceptar el proyecto (Fotos/Gettyimages)

Aunado a estas críticas, fue también Alan Tacher, el emblemático primer conductor de la emisión, quien, ya una vez al aire el programa, hizo su observación que coincidió con los comentarios en las redes sociales, pues buena parte del público descalificó la conducción del famoso de 43 años:

“Es muy talentoso y por supuesto le falta experiencia, pero esto es conforme van pasando los años y te vas experimentando y no es fácil hacer una Academia con público en vivo, con gente alrededor, con muchas cosas pasando, tienes que estar muy concentrado, claro que le falta mucho”.

Al paso de las semanas, Yahir se ha ido desenvolviendo, y aunque no faltan las críticas, su desempeño continúa en desarrollo. Ahora el cantante contó lo difícil que ha sido para él “llenar los zapatos” de un conductor experimentado:

El conductor de la primera emisión del programa dijo que a Yahir "le falta mucho" (Foto: Ig/@alantacher Ig/@yahirmusic)

“Todo es en vivo, vemos cosas de último momento, improvisar de último momento, es una cuestión muy complicada porque ensayamos mucho, todo el guion lo ensayo tres veces antes de salir al aire, en vivo. Yo sé que un conductor profesional, experimentado y todo lo hubiera controlado de manera rápida, yo no tengo esa experiencia, pero sí estoy trabajando en ello”, contó al micrófono de Ventaneando.

“Yo acepté el reto de la conducción por el apapacho de mis compañeros”, admitió.

