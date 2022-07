Juan Pablo Medina anunció su regreso a las pantallas tras haber sufrido una trombosis : “Es lindo e impactante”

Foto: Instagram/@juan_pablomedina

A lo largo de este año Juan Pablo Medina ha tratado de retomar su vida pública a tan solo uno meses de cumplir un año de haber sido parte de un proceso quirúrgico donde le fue amputada su pierna por haber sufrido una trombosis. Bajo este contexto, el querido intérprete de 44 años hace poco anunció que en fechas próximas estará de regreso en dos proyectos.

Fue durante una entrevista con la empresa Ottobock México la cual fue retomada por el matutino Sale el Sol donde el intérprete de La casa de las flores indicó que están por salir dos proyectos en los que aparecerá con sus dos piernas por lo cual no pudo ocultar su escepticismo

“Van a salir dos proyectos que hice antes y también es lindo e impactante un poco verme en algo que pasó antes de todo lo que me pasó”, remarcó con notoria emoción.

El actor estadounidense de origen mexicano se mostró bromista con su prótesis de pierna en la entrevista, demostrando que era falso su supuesta depresión y, aunque no ahondó mucho sobre la trama de los proyectos se dijo feliz de estar de regreso a la escena de los espectáculos.

“Lo que más agradezco dentro de muchas cosas es el apoyo de la gente, eso es el motor principal. Agárrate de la gente que te está apoyando, que te ama porque sí son momentos complicados y cuando te sucede algo así automáticamente te vienen muchas preguntas, dudas y si vas a poder salir de esta, qué va a pasar, cómo va a ser tu vida después, si te van a volver a invitar a trabajar”, resaltó el actor de 44 años.

En su momento, la actual pareja de la conocida intérprete colombiana Paulina Dávila reconoció que una de sus preocupaciones principales tras la amputación fue el no poder encontrar trabajo, sin embargo, tras una larga recuperación agradeció a las producciones que se han interesado por sus servicios como histrión.

Juan Pablo Medina sí habría sufrido la amputación de su pierna. (Foto: @juan_pablomedina/ Instagram)

“Afortunadamente sucedió y he tenido propuestas de trabajo y pensé que iba a ser complicado. No puedo decir qué es y ahora es muy raro, no quieren que los actores comenten porque quieren esperarse a un momento específico. Voy a regresar a trabajar con amigos y no pude haber regresado en mejor proyecto porque hay amigos. Me siento tranquilo y la producción me ha tratado increíble”, remató el intérprete que dio vida a Amado Matamoros en Guerra de ídolos.

En agosto del 2021 el mundo de la farándula quedó consternado cuando se dio a conocer que Juan Pablo Medina tuve que ser intervenido quirúrgicamente por sufrir una trombosis, misma que causó necrosis en su pierna derecha, la cual tuvo que ser amputada parcialmente.

Por ello a lo largo de estos meses fuera de la escena pública el intérprete que encarnó a Iñaqui Díaz en la exitosa serie Soy tu fan ha buscado el apoyo de sus cercanos así como de sus poco más de 800 mil seguidores vía a Instagram a quienes les ha compartido detalles inéditos de su rehabilitación.

(Foto: @paulinada_/Instagram)

Su última publicación con relación a su adaptación de prótesis data del mayo de este año cuando Juan Pablo Medina se grabó subiendo y bajando las escaleras: “¡Dándole duro hasta lograrlo!”, redactó. Cabe destacar que su primera aparición en público fue ese mismo mes cuando posó para las cámaras de diversos medios de comunicación durante la alfombra roja de una conocida puesta en escena en la CDMX.

SEGUIR LEYENDO: