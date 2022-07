Cuando Fernando del Solar confirmó que Ingrid Coronado fue quien decidió el divorcio

Fernando del Solar reveló en una entrevista que sí llegó a pedirle el divorcio a Ingrid Coronado, pero ella fue quien lo dejó (Foto: Twitter@AllAccessMex)

Tras la muerte de Fernando del Solar el 30 de junio, han resurgido algunos de los más polémicos y emotivos momentos que el presentador vivió, tal como lo fue su divorcio de Ingrid Coronado cuando estaba afrontando una de sus recaídas con el cáncer que sufrió. Y es que el argentino llegó a confesar que sí se sintió abatido cuando su exesposa lo dejó, aunque él también llegó a pedirle el divorcio en una de sus peores épocas.

El matrimonio entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado fue polémico desde sus inicios, pues los conductores de TV Azteca dieron a conocer que eran novios el mismo día que confesaron que esperaban a su primer hijo, poco después de que Del Solar rompiera su compromiso con su expareja.

Después, tras más de seis años de matrimonio, cuando Fernando se enfrentaba a uno de los momentos más difíciles que vivió con el linfoma de Hodgkin, según recordó el también actor en entrevista con Dael Quiroz para el canal de YouTube Arguendetv, Coronado decidió separarse de él, algo que le dolió profundamente, pues pensaba que, si hubiera estado en los zapatos de su exesposa, nunca lo habría hecho.

Fernando falleció el 30 de junio, a sus 49 años, de neumonía (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“Yo, si me pongo en ese lugar, yo no la hubiese dejado, no lo hubiera hecho así”, dijo el argentino.

No obstante, recalcó que después de que logró sentirse mejor física y emocionalmente, comprendió que Ingrid actuó de acuerdo a lo que ella también sufrió, pues las peleas eran constantes y él buscaba “hacerse la víctima” debido a su malestar, según comentó.

Fue por ello que Quiroz lo cuestionó acerca de las declaraciones de la presentadora de Guerra de Sexos, pues ella llegó a mencionar que el divorcio no llegó por culpa de ella, sino que él lo propuso primero.

Ante este Fernando confesó que sí, en el momento en que las peleas ya se habían convertido en una parte de su día a día y él ya no sabía qué debía hacer con su relación, o su vida en general, le dijo a Coronado que se quería separar, pero el arrepentimiento fue casi inmediato.

Del Solar afirmó que su separación se debió a que ninguno de los dos soportó la situación por la que estaban pasando debido al diagnóstico del actor (Foto: Twitter)

“Yo no podía conmigo mismo, la verdad. Entonces, un día sí, llego y digo: ‘¿Sabes qué? Me voy, yo me quiero ir’, claro que sí, yo lo dije. Me voy, y así como me voy, regreso al otro día y le pido disculpas, le digo: ‘Por favor discúlpame, no sé ni lo que estaba diciendo’”

El presentador enfatizó que pese a todo lo que su expareja llegó a decir de él o de su matrimonio en entrevistas, él había intentado entenderla y le hubiera ofrecido disculpas por los comentarios hirientes, pues consideraba que ninguno de los dos había sido el culpable de que su relación terminara mal.

“Es válido que la otra persona se canse (...) No hay culpables, por el contexto, por el entorno (...) Cada quien hizo lo mejor que pudo”, dijo.

Fernando no le guardó recelo a su exesposa, pues aseguraba que había sanado emocionalmente después de su divorcio (Foto: Cuartoscuro)

También reveló que sí pudo haberle dicho a la también escritora que ella había sido quien le provocó el cáncer que sufría, pero, según comentó, lo dijo en un momento en que se sintió muy vulnerable y no tenía un “filtro”, pues sentía que ya todo estaba perdido.

Luego de la muerte de Fernando del Solar por neumonía, en redes sociales criticaron a Ingrid Coronado e, inclusive, la culparon de que el argentino falleció, esto debido a que se revivió la polémica de su divorcio.

Fue por ello que, a través de un comunicado, Ingrid pidió respeto y comprensión para ella y sus hijos, pues para todos está siendo difícil despedirse de una persona tan importante en sus vidas, pese a lo que sucedió en su matrimonio.

SEGUIR LEYENDO: