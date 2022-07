Nadia confesó que después de La Academia su voz quedó “arruinada” y sufrió depresión

Nadia participó en la primera generación de La Academia (Foto: Instagram/@nadiamusica)

El fenómeno televisivo que ha sido y actualmente mantiene en suspenso cada semana a los televidentes latinos, sin duda alguna, es el reality show de canto La Academia. En su celebración por los 20 años de su inicio, las controversias no han parado y no precisamente por sus participantes, sino también por exacadémicos que de manera voluntaria o indirecta se han sumado al juego.

En medio de la gran pelea entre Toñita y Myriam Montemayor, así como incluso las burlas de algunos exacadémicos, una personalidad más de la primera generación se ha sumado a emitir contendientes mensajes sobre el reality show de TV Azteca, pues a pesar de que el proyecto le ayudó a que su carrera despegara, el final de su paso por La Academia fue todo un desastre.

Nadia, quien muchos recordarán por ser parte de uno de los shippeos más grandes de la televisión mexicana con Yahir, mencionó en entrevista para Venga La Alegría Fin De Semana que al salir del reality tenía “destrozada” la voz y atravesó duros momentos tras ser diagnosticada con depresión.

“A partir de que yo le entregué mi vida a Dios, él comenzó primero a restaurar mi voz, porque yo la tenía destrozada. Yo tuve cuatro nódulos y no podía cantar. Después de La Academia mi voz quedó arruinada”, expresó.

Nadia y Yahir fueron pareja en su generación (Foto: Instagram/@nadiamusica)

El proyecto musical más exitoso de TV Azteca le brindó muchas oportunidades, pues desde su paso por la primera generación las cosas le beneficiaron al grado de que es una de las cantantes egresadas del show con mayor número de ventas y reconocimiento entre el público mexicano, sin embargo no todo fue fácil después de ser una de las imágenes más “tiernas” de su temporada.

El tener contacto con muchas personalidades de la farándula y que rodean el mundo tan codiciado por muchos, no le benefició nada, pues después agregó: “Fue justo en esa etapa en la que yo viví una depresión muy fuerte que duró como, así lo más intenso, un año. En la etapa más cumbre de mi carrera.. Hubo personas malas que se acercaron a mí, y simplemente yo me dejé llevar. Creí que no tenía la experiencia suficiente”, aseguró la originaria de Oaxaca.

José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia y más asistieron a una reunión fuera de cámaras hace poco (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

La gran fama que le dio La Academia y todo aquello que proyecto por su paso se vino abajo por sus propias manos: “Yo destrocé a esa niña que ustedes conocieron en La Academia, la hice pedazos. Me volví en otra persona, completamente distinta, pero Dios me devolvió”, señaló.

A pesar de que la manera más sana para superar una situación así debe ser tratada por especialistas, Nadia no encontraba consuelo en ningún tipo de terapia: “Recuerdo que les dije: ‘Llévenme con la psicóloga y fui con la psicóloga’, y no había nada que consolara mi corazón, yo estaba en pánico. Yo recuerdo que acabé llorando diciendo, o sea, yo estaba desconsolada diciendo: ‘No puede ser que a esto me tenga que estar enfrentando toda la vida’”, agregó.

Los cantantes interpretaron "Contigo Sí" 20 años después (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La cantante de Contigo Sí confesó que lo que más le dolió fue “haberle roto el corazón a mis padres, haberles defraudado”, aunque también negó que los rumores sobre un posible alcoholismo en esa época fueran ciertos, pues muchos fans aseguraban que por eso se sentía arrepentida y había buscado refugio en la religión, siendo este ahora un argumento denegado por ella misma.

“Nunca fui alcohólica, yo hablaba que en algún momento, en la juventud, en las parrandas, pues sí me puse mis buenas guarapetas, pero no fui alcohólica”, finalizó.

