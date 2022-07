Érika Zaba aseguró que habrá bioserie de OV7 con o sin Ari Borovoy: “Se hablará de nosotros seis”

Erika Zaba aseguró que ha limado asperezas con sus compañeros (Fotos: Instagram/@erikazaba/@oficialov7)

Hace unos días, la revista TVNotas aseguró contar con el testimonio de una persona allegada a OV7 y sus integrantes, quien contó que la relación entre Érika Zaba, Ari Borovoy, Lidia Mávila, Óscar Schwenbel, Kalimba y M’Balia Marichal es muy hostil y que no se dirigen la palabra en medio de los ensayos de su próxima gira con la que celebrarán 30 años de carrera.

El informante de la publicación destacó que los miembros del grupo han hecho “grupitos” en los que se observa una actitud huraña y por compromiso, con tal de sacar adelante el anunciado tour de conciertos, que se ha postergado por casi tres años derivado de la pandemia y por la contingencia sanitaria por COVID-19.

“Sí, en verdad todos los días discuten por algo: que si uno llegó tarde, que si el otro no se aprende rápido las coreografías, que si no le están dando la importancia, o que si no quieren el lugar donde los pone el coreógrafo; incluso, algunos días ya mejor están ensayando las mujeres por un lado y los hombres por otro para evitar problemas”, dijo el informante.

Según la revista, los integrantes de la banda continúan sin hablarse (Foto: Instagram/@erikazaba)

La revista publicó que los cantantes de Vuela más alto y Un pie tras otro pie han estado publicando fotos de los ensayos, donde se les ve sonrientes, por exigencia de su staff para dar la impresión de que sus problemas personales han quedado atrás y así poder sacar avante la gira con la que obtendrán grandes ganancias económicas.

“Los obligaron a calmar los chismes sobre sus problemas y les pidieron que se viera que tienen una buena relación, por eso comparten cosas haciendo ver que supuestamente ya limaron asperezas, pero no es así”, añadió la fuente, que destacó también que nadie le dirige la palabra a Ari Borovoy, quien presuntamente fue el causante inicial de los problemas en la banda por sus supuestos malos manejos monetarios, cuando el grupo formaba parte del 90′s Pop Tour, dirigido por la empresa de Borovoy, Bobo Producciones.

“No se hablan, se echan indirectas y es muy seguido que los ensayos terminen en gritos y sombrerazos...Él es como la oveja negra, está solo y le echan la culpa de todo lo que pasa. Los que más se quejan de Ari son Lidia, Mariana y Óscar”.

La postergada gira dará inicio el próximo septiembre (Foto: Instagram/@oficialov7)

Tras la difusión de esa nota, ahora Érika Zaba desmintió la información y aseguró que la relación entre los siete integrantes ha tenido una notable mejoría al paso de los días, en los que se ven rutinariamente como parte de la preparación de su gira:

“Los ensayos van muy bien, la gira comienza el primero de septiembre y hay ensayo diario en las mañanas, muchas horas, y van muy bien. Los medios podrán seguir diciendo cosas, pero no es cierto, nuestra convivencia es muy buena, nos vemos diario desde mayo, hemos ido arreglando muchas cosas, somos personas maduras inteligentes, que somos amigos de toda la vida, así que todos los malos entenidos ya quedaron atrás y tenemos un objetivo en común muy claro que es OV7 y los fans”, aseguró en su encuentro con la prensa.

Ari no ha confirmado si su personaje aparecerá o no en la bioserie (Foto: Instagram)

Zaba mencionó que el proyecto de la bioserie del grupo sigue en pie, sin embargo desconoce si Borovoy vaya a formar parte de ella, pues el cantante y empresario ha expresado que primero “tiene que leer el guión” para no ser “pintado” como el malo de la historia.

“La serie desde un principio está propuesta para los siete y si alguno no quería, de todas maneras si los otros querían, se haría, lo ideal es que estemos todos, yo la verdad es que no puedo hablar del contrato de Ari, no puedo hablar de que...no puedo yo decir nada al respecto más que él, pero bueno, yo creo que si no está él, se hablará de nosotros seis”, aseguró.

