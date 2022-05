Tundieron a Ari Borovoy por reunirse con la alcaldesa de León previo a su participación en “Los 90s pop tour” (Foto: Cuartoscuro)

El exintegrante de OV7, Ari Borovoy nuevamente estuvo en el ojo del huracán cuando previo a su concierto en León, Guanajuato, con motivo de la gira del 90s Pop Tour., accedió a posar con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. La publicación se convirtió en motivo de debate por nuevamente mostrar sus intenciones de relacionarse en la política mexicana.

Fue a través de la cuenta oficial del Municipio de León, donde compartieron el polémico momento que rápidamente se volvió blanco de críticas por parte de varios internautas que parecieran ser son residentes de la localidad donde se llevó a cabo el espectáculo el 27 de mayo.

“En León nos mueve la energía de ayudar, por eso la Presidenta Municipal @alegutierrez_mx se reunió con @AriBorovoy para conversar sobre las iniciativas de impacto social que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas”, se puede en el tweet original.

Usuarios critican a Ari Borovoy a la Alcaldesa de León por su fotografía durante su estadía por los 90s Pop Tour Foto: Twitter/@@municipio_leon

Tras algunas horas de haber sido colgada la fotografía, algunos internautas no ocultaron su malestar por el acercamiento de la alcaldesa con el también empresario y propietario de producciones BOBO, responsable de Los 90s Pop Tour.

“Y como para qué? Eso resuelve algún problema? O sólo era para la foto y él autógrafo? No tiene algo mejor qué hacer?”. “¿Se pueden conocer los resultados de esa reunión? ¿O es para la foto y pedir boletos?”. “Que puede aportar esta persona para mejorar la calidad de vida?”, fueron algunos de reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Ya en el concierto se llevó a cabo en el Velaria de la Feria y, el cual estuvo marcado por el juego de luces y pirotécnica, así como por el buen ánimo de los poco más de 7 mil asistentes, se presentaron algunos de los más grandes de la música pop de los 90s como Kabah, JNS, Sentidos Opuestos, Erick Rubín, Magneto, Benny Ibarra, Lynda, y Ana Torroja.

Ari Borovoy es uno de los empresarios de producciones BOBO, responsable de Los 90s Pop Tour. Foto: (Foto: Instagram @ariborovoy)

La broma de Ari Borovoy

Cabe recordar que esta no es la primera que el intérprete mexicano es causa de debate público por su interés de inmiscuirse en la política mexicana, fue a principios de mayo cuando un videoclip del exintegrante de OV7 se volvió viral tras escuchar de su propia voz que buscaría una diputación en las siguientes elecciones.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces. Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano”, evocó en su momento el también histrión de 43 años.

Dicho material audiovisual se colocó la tendencia de las redes sociales, tras los miles de memes y comentarios en contra su postulación.

(Foto: Twitter/@ARIBOROVOY)

Tras el claro rechazo mediático que generó su video promocional, el intérprete de Shabadabada, Mírame a los ojos y Te quiero tanto, tanto; compartió un nuevo corto donde anunció que sus intenciones para competir por un cargo público sé malinterpretó y lo definió como una “broma”.

En el video, se pudieron ver fragmentos de su primera grabación dando el “gran aviso” y luego a sus colegas de Garibaldi interrumpiéndolo. “No tienes idea de en lo que te estás metiendo”, le dijo uno de ellos. De esta manera, se dio a entender que se trataba de un anuncio para la gira de artistas de esa época.

“Pero de qué estás hablando, no tienes idea de en lo que te vas a meter, olvídate de esto”, le dijo Sergio Mayer. Luego, otra de sus compañeras mencionó “¿Por qué no mejor vamos al 90′s Pop Tour?”, se puede escuchar al fondo.

