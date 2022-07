Michelle Renaud desmintió romance con Osvaldo Benavides: “No estoy enamorada”

Victor Chavez / Colaborador Getty images FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Michelle Renaud hizo frente a las especulaciones sobre su supuesto romance con Osvaldo Benavides, rumores que se destaron después de que en los últimos meses han sido captados juntos. La actriz -quien ha estado envuelta en el escándalo desde su ruptura con Danilo Carrera - confesó que entre ella y su compañero de profesión solo existe una hermosa amistad y compartió la verdadera razón detrás de sus constantes convivencias.

La protagonista de melodramas como La herencia, Quererlo todo, La reina soy yo e Hijas de la luna aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para desmentir su noviazgo con quien diera vida a “Alejandro” o “Nandito” en María la del barrio (1995) y, pese a las imágenes que confirmarían su cercana relación, aseguró que todo se trata de un malentendido, pues no son más que buenos amigos.

“Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, yo tengo amigos, tengo amigas, tengo familia y tengo mis propias historias que no tengo que compartir con nadie. Hicimos una película juntos, un proyecto súper padre, pero si me pongo a hablar de todos mis conocidos, de todos mis amigos, no voy a acabar”, declaró.

La actriz compartió esta fotografía en sus redes sociales y desató rumores. (Foto: Instagram/ @michellerenaud)

Aunque Michelle Renaud no desmintió textualmente su supuesto noviazgo con Osvaldo Benavides, si dejó entrever que solo son amigos porque dentro de sus declaraciones confirmó que actualmente se encuentra abierta al amor, pues considera que no está enamorada de ninguna persona más allá de su pequeño hijo Marcelo.

“Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de mi hijo, yo siempre voy a estar abierta al amor”, comentó.

Michelle Renaud y Danilo Carrera si tuvieron un romance, pero ya pasaron meses desde que terminaron. (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

La intérprete de 33 años también aprovechó la ocasión para mandar un mensaje en contra de todas aquellas personas que especulan sobre su vida privada, en especial, tras los rumores sobre su presunto romance con Osvaldo Benavides, Matías Novoa y regreso con Danielo Carrera, así como un supuesto embarazo.

“Yo no estoy enamorada. De pronto yo digo: ‘¿De dónde sacan eso?’... ¡qué loco! pero me da igual. También se decía que estaba embarazada y yo digo: ¿Cuándo nacerpa ese bebé?’ y luego que dicen que ya estoy planeando tener otro bebé y yo de: ‘¿Cuándo? ¿con quién?’... no, me da risa, me da completamente igual”, agregó.

Michelle Renaud y sus recomendaciones para enfrentar una ruptura amorosa

Nacvió el 9 de septiembre de 1988, actualmente tiene 33 años. (Foto: Instagram @michellerenaud)

En medio de los rumores sobre su vida sentimental, Michelle Renaud compartió una reflexión con sus seguidores de Instagram, donde habló sobre las etapas de un rompimiento y lo importante que es que cada persona lo enfrende a su manera.

“El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muuuuy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo , entre más pronto asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso”, comenzó en su video.

“El peor error es creer que por miedo a sentir ese vacío debes de retomar esa relación que ya te demostró que no funciona. Hay que respetar el proceso del otro, pero sobre todo respeta tu proceso, cada cosa que te duela, llórala, es parte de tu duelo, vivela, sientela, llorala, no reprimas tu duelo, es la manera más raída de salir de esa relación y abrir paso a lo siguiente, cada relacion que llega es mejor que la anterior porque tenemos más aprendizaje”, agregó.

(Foto: Instagram/@michellerenaud)

La intérprete pidió que tanto los familiares como amigos y personas cercanas a la persona que terminó su relación mantegan una línea de respeto porque nadie ageno al afectado sabe por lo qué está pasando realmente. También comentó que la persona en cuestión no debe pensar en cómo está enfrentando la otra parte, ya que son procesos diferentes.

“En realidad todo son creencias, no sabemos como procesa el duelo el otro, si acabas de terminar y ves que está subiendo fotos con otra persona, piensa ‘Es su manera de tener el duelo de la relación que tuvimos’, hay quienes necesitan tener otra pareja luego luego, hay quienes necesitan estar solos”, concluyó.

