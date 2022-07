La tormentosa historia de amor de Alejandro Tommasi y su exesposo que terminó en “difamación”

(Foto: Twitter Óscar Ruiz)

Alejandro Tommasi está envuelto en la polémica y es que hace unas horas anunció que ofrecerá una jugosa recompensa a quien le brinde información sobre el paradero de Óscar Ruíz, su ex esposo, debido a que supuestamente se encuentra prófugo de la justicia debido al proceso legal que mantiene en su contra por presunta difamación.

Aunque ya pasaron alrededor de cinco años desde que la entonces pareja firmó el divorcio, el actor de melodramas todavía no encuentra justicia y, según contó para Ventaneando hace unos meses, tanto él como su representante seguen recibiendo mensajes de extorsión por parte de su ex marido, situación que definitivamente quiere terminar.

Las recientes declaraciones del intérprete recordaron la tormentosa historia de amor que vivió junto a Óscar Ruiz, quien todavía no responde a los señalamientos. A continuación te contamos cómo comenzó la relación amorosa entre la ex pareja y cuáles fueron los principales motivos que motivaron a Alejandro Tomassi a solicitar el divorcio ante un juez.

Cómo inció su romance

Alejandro Tomassi vivió un terrible divorcio al lado de Óscar Ruiz, quien además lo golpeó (twitter: Óscar Ruíz)

Alejandro Tommasi compartió detalles sobre su relación en El minuto que cambio mi destino, programa de televisión conducido por Gustavo Adolfo Infante. Durante la charla, contó que conoció a Óscar hace varios años y desde que comenzaron su noviazgo tomaron la decisión de vivir juntos. Aunque todo parecía ir por buen camino, pronto habrían aparecido algunas infidelidades por parte de Ruíz.

“El matrimonio vino mucho tiempo después porque yo descubrí unas infidelidades y mejor dije: ‘Mejor nos casamos para que estemos ya en una relación seria, formal’ [...] Yo no quería casarme, yo nunca me había querido casar en la vida ni con hombre ni con mujer ni con nadie, me casé con mi carrera, a ella le soy fiel y a ella le doy todo”, declaró.

La pareja unió su vida en matrimonio en 2011 y durante tres años enfrentaron algunos problemas de pareja, como la supuesta falta de apoyo e infidelidades de Óscar Ruíz, actos que trató de evitar el actor mexicano formalizando ante la ley su romance. Pronto los conflictos romaron mayor relevancia y decidieron separarse, fue a partir de este momento cuando habrían comenzado los señalamientos en contra del actor de Corazón que miente (2016).

Durante esos tres años que estuvimos casados también me fue infiel y tengo las pruebas [...] pude ver algunas cosas en su teléfono y me di cuenta que toda la vida, desde que lo conocí, [me fue infiel]

Tan fuertes eran las discusiones que incluso Óscar Ruíz habría amenazado con quitarse la vida si se separaban: “Yo con ese temor me volví a casar. Yo me divorcie, hubo un acuerdo donde mis cosas son mis cosas y él se fue. Luego él inventó una nota que salió en una revista donde dijo que yo lo golpeaba, que yo era alcohólico”.

Esta situación provocó la molestia del actor, quien hasta día de hoy asegura que las acusaciones son falsas. Por esa razón, decidió separarse nuevamente en 2017 y emprendió un proceso legal en contra de su ex pareja y así limpiar su imagen que lamentablemente se vio afectada.

(Foto: Instagram/@alejandrotommasiof)

“Aquí el asunto es que la ley no está haciendo su trabajo [...] esta persona sigue suelta y sigue obsesionado con buscarme. Yo jamás he contestado ni un mensaje, pero si hace en vivos y cosas, le escribe a gente, a mi abogada le ha escrito, a mí también me manda mails en donde me está extorsionando, en donde quiere dinero... que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer algo, yo no lo voy a mantener toda la vida”, dijo para Ventaneando.

“Un juez dictó el divorcio bajo la circunstancia bajo que por violencia familiar otorga el divorcio [...] el juez dictó el acto de formal divorcio por la petición que yo hice [...] Ya después vendrán los alegatos en cuanto a las cuestiones penales y las cuestiones civiles, pero el divorcio ya está dado de alta el registro civil”, agregó en otra entrevista para el mismo programa de TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: