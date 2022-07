“Fake Barbie”, modelo de OnlyFans, se declaró culpable de homicidio involuntario en contra de su pareja

Después de tres meses de investigaciones, la modelo de OnlyFans se declaró culpable, pero no de asesinato. (Foto: facebook)

Tras meses de investigaciones Abigail White, modelo de OnlyFans, se habría declarado culpable de homicidio involuntario en contra de quien fuera su pareja sentimental, Bradley Lewis, y padre de sus cuatro hijos luego de admitir que lo apuñaló en el pecho durante un encuentro dentro de su casa. Sin embargo, la creadora de contenido, quien se autollama Fake Barbie, no habría aceptado los cargos por asesinato debido a que llamó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con información recuperada por Daily Mail, la mujer de 22 años se habría declarado culpable de homicidio involuntario ante el Tribunal de la Corona de Bristol, ubicado en Inglaterra, durante este jueves 7 de julio. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el avance de las investigaciones y la posible sentencia que recibirá en los próximos días.

Según medios locales, los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo dentro de una propiedad ubicada en Kingswood, Bristol, alrededor de las 20:20 horas de Inglaterra. Abigail White habría tomado un artefacto y apuñalado a su novio en el pecho provocando una hemorragia. En cuanto notó la gravedad de lo ocurrido habría solicitado el apoyo de una ambulancia y, el equipo de paramédicos que encontró a Badley Lewis herido de gravedad, decidió trasladarlo a urgencias.

Foto: facebook e instagram

Aunque el personal médico trató de controlar la hemorragia y salvar la vida de la víctima, lamentablemente perdió la vida a los 22 años de edad alrededor de 6 horas después del apuñalamiento, es decir, durante la madrugada del sábado 26 de marzo. Badley Lewis dejó cuatro hijos y una familia destrozada, quienes al enterarse sobre la hasta ese momento presunta responsabilidad de Abigail White, optaron por guardar silencio y dejar que las autoridades investigaran el caso.

No obstante, la familia de Bradley publicó un comunicado de prensa donde pidieron respeto ante lo ocurrido y lamentaron su repentina partida: “Nuestro maravilloso y amado hijo Bardley, no lo quitaron demasiado pronto”. También agregaron una fotografía en su memoria. Las condolencias, muestras de solidaridad y cariño no se hicieron esperar por parte de los amigos y vecinos de Lewis a través de ramos de flores y notas.

Cabe destacar que Bradley Lewis era amante del futbol americano y desde hace un tiempo jugaba en el Hanham Athletic Football Club, cuyos integrantes también lamentaron la irreparable pérdida del encantador joven que formaba parte de su reserva.

Hasta el momento se desconoce la situación de sus cuatro hijos. (Foto: facebook e instagram)

“HAFC se entristece profundamente al informar que uno de nuestros jugadores del equipo de reserva, Bradley Lewis, falleció ayer. Recordamos a Brad con un monito de silencio antes de nuestro partido de ayer. Nuestro más sentido pésame para toda la familia y amigos de Brad”, se lee en el comunicado.

Adam Porter, un compañero de equipo, también expresó su condolencias para la familia y recordó cómo era Bradley Lewis dentro de la cancha: “RIP Brad. Me encantaba jugar al futbol contigo en los rovers. Nos veremos en el otro lado”, escribió en redes sociales.

Kailon Britt, posible conocida de Lewis, se sumó al recuerdo: “Las circunstancias son tan desgarradoras. Tu familia te extrañará mucho y esos hermosos hijos tuyos te extrañarán mucho, hermano mío. Te convertiste el hombre que todos querían que fueras, tan respetado y amado”.

White estuvo activa en sus redes sociales hasta días antes de los hechos. (Foto: facebook e instagram)

La creadora de contenido permanece en prisión preventiva y será hasta el próximo 10 de octubre cuando se lleve a cabo el juicio.

SEGUIR LEYENDO: