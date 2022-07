Hace parodias sobre el mundo de la moda desde una de las islas más pobres del mundo y es viral en TikTok

Shaheel Shermont Flair se apoderó de todas las plataformas de redes sociales, desde Twitter hasta Instagram, TikTok y Reddit

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, las redes sociales vuelven a dejarnos con la boca abierta...

El exclusivo mundillo de la moda es una industria que genera millones. Sin embargo, pertenecer a este members-only club no es tan sencillo. Para ello, se necesitan contactos, estudios relacionados, muchas ganas de dedicarle horas y, sobre todo, talento, entre otras muchas cosas.

Por eso mismo, es inevitable sorprenderse al ver cómo un joven de 24 años de una de las islas más remotas del mundo consiguió hacerse un hueco en la elitista industria de la moda gracias a sus desopilantes desfiles de moda en el patio de su casa.

Lo que empezó siendo solo una parodia para Shaheel Shermont Flair, un joven originario de la India que sueña con ser actor y cómico, terminó con su nombre en boca de todas las personalidades más famosas del mundo de la moda y con sus vídeos acumulando millones de visualizaciones en TikTok y otras redes sociales.

Tal y como se puede ver en su cuenta @shermont22, el joven no desfila precisamente sobre las pasarelas, sino en el patio de su casa, en una recóndita población de las islas Fiyi. Aun así, sus originales desfiles cargados de humor dieron la vuelta al mundo. Quizás porque para sus performances utiliza todo aquello que se encuentra: desde mobiliario doméstico hasta todo tipo de chatarra y utensilios como escobas o mangueras, entre muchas otras cosas. Eso sí, la idea es que sea lo más extravagante posible, al igual que hacen muchas marcas de moda en sus desfiles.

Ya sea “vistiendo” un banco de madera, una escalera alrededor de su cuello o incluso una red de plástico como falda, a los usuarios de las redes sociales les impresiona su confianza. Tanto es así, que para uno de los looks incluso se lo pude ver caminando por la “pasarela” con una mujer agarrada a él por la cintura. Lo hace descalzo, transformando mangueras, escobas o cualquier cosa que tiene a mano, en sus particulares modelos.

No es de extrañar entonces que se Shermont se haya convertido en toda una estrella de las redes sociales aclamada por millones de usuarios que elogian sus vídeos constantemente: “Es la realidad de la moda”, “Qué seriedad, es todo un profesional” o “Agencia de modelos, por favor, contrátenlo”, son algunos de los comentarios más populares que recibió de parte de sus seguidores.

“Mi sexualidad no es el problema, tu intolerancia lo es”

A efectos de fama y gloria, según los parámetros actuales, ya es una estrella. En una reciente story de su perfil de Instagram (con bastantes menos seguidores), confesaba haber googleado su nombre y no dar crédito al alcance de la performance. “Denle la bienvenida a la reina en Instagram”, instaba en abril de 2021 al debutar en la red social. En noviembre posteaba: “Mi sexualidad no es el problema, tu intolerancia lo es”. En abril de este año, insistía: “Hay quien me odia por ser diferente y no vivir según los estándares de la sociedad, pero en el fondo lo que desearían es tener mi coraje”.

Sin duda, la imaginación del hindú da para mucho y así se puede ver en su perfil, ya que tiene vídeos de todo tipo, pero todos con la misma finalidad: hacer humor a base de parodias. Aunque todavía no lo vimos haciendo una colaboración con alguna de las marcas más potentes de la industria de la moda, el joven ya está en boca de todo el mundo y son muchas las personalidades que han compartido sus divertidos vídeos, así que probablemente solo sea cuestión de tiempo.

La extravagancia en el mundo de la moda

Los desfiles cada vez presentan creaciones más insólitas destinadas a capturar la atención de los internautas. ¿Se ha vuelto la moda demasiado absurda? (REUTERS)

En un marco en el que alcanzar la atención de los medios de comunicación y de las redes sociales es cada vez más complicado ante la cantidad de ‘influencers’ y marcas dispuestos a romper los esquemas, no es extraño que las firmas apuesten por diseños cada vez más excesivos y sorprendentes.

Desde la revista estadounidense Cosmopolitan, aseguran que “aunque los desfiles de moda muestran creaciones pensadas para sorprender sobre la pasarela que en realidad están destinadas a llegar a las tiendas desde un espectro más relajado, también son el escaparate perfecto para que los diseñadores presuman de sus habilidades y exhiban algunas de las líneas que de ser aplaudidas, serán exploradas con mayor profundidad durante las siguientes temporadas”.

Conscientes de la importancia del universo virtual y del poder de los memes como unidades transmisoras de información, la industria de la moda diseña teniendo como objetivo que algunas de sus creaciones queden reflejadas en estos memes, cuya viralidad depende de las extravagancias de sus creaciones. Lo importante en la moda ahora no es gustar, sino sorprender.

