Sebastian Rulli recibió sus 47 años sin ropa y en el mar

Este 6 de julio, Sebastián Rulli sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías en su cumpleaños, en las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, el famoso actor se dejó ver en la playa y sin ropa para festejar sus 47 años.

La encargada de tomar la fotografía fue su pareja Angelique Boyer mientras que él escribió lo siguiente en su descripción de Instagram: “Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!! Así, o más claro échale agua Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!!”.

En poco tiempo su publicación alcanzó más de 500 mil “Me gusta” en esta red social; el actor dijo que recibió sus 47 años “Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!!”.

Foto: Instagram @sebastianrullli

En la fotografía Rulli estaba totalmente desnudo pero con las manos cubriendo el área de sus genitales, se dejó ver con una gran sonrisa mientras las olas rompían en la playa y en sus piernas “Gracias mi amor @angeliqueboyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió en la publicación.

También aprovechó para agradecer las muestras de cariño a su público y sus colegas, quienes llenaron de comentarios la publicación. Algunos de los mensajes que se pudieron leer fueron: “Feliz cumple mi querido Sebas. Bendiciones!” de Adrián Uribe y “Aaaaay feliz cumpleaños!!! Te quiero!!!” de Michelle Rodríguez.

Foto: Ig/@sebastianrulli

Hace pocos días, fue Sebastián Rulli el encargado de celebrar el cumpleaños número 34 de Angelique Boyer, ellos son pareja desde hace casi ocho años, luego de que se conocieran grabando Teresa. Desde ese momento han sido inseparables y Rulli no ha dudado en demostrar su amor por ella en cada oportunidad.

“Mi amor @angeliqueboyer... Hoy festejo tu vida. Tu existencia me hace tan feliz que son infinitos los buenos deseos hacia ti. Que esta nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la salud siempre te acompañe y me permitas agarrarme de tu mano sin soltarte jamás. Feliz cumpleaños mi cielo. Te amo”, escribió el actor en un post de Instagram.

Foto: Ig/@sebastianrulli

Asimismo, Sebastián Rulli compartió en InstagramStories una foto de Angelique sosteniendo una vela de cumpleaños. La actriz reposteó la imagen y respondió: “¡Gracias vida de mi amor!”.

Por su parte, Boyer despidió sus 33 años con un emotivo mensaje, acompañado de una foto de ella en un campo de girasoles. En la descripción agradecía las vivencias de este año.

“Último día de #33 años. Que año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar a esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con las circunstancias. No parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso. Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan. A los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también. Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram. Tanto fanáticos como conocidos de la actriz han dejado lindos mensajes para ella en su día especial.

