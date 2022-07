Angelique Boyer cumplió 34, así fue la tierna felicitación de Sebastián Rulli

Sebastián Rulli compartió emotivo mensaje hacia su pareja Angelique Boyer en su cumpleaños 34 (Foto: Ig/@sebastianrulli)

La actriz que ha tenido protagónicos en telenovelas como Teresa o Lo que la vida me robó, Angelique Boyer, este lunes 4 de julio cumplió 34 años y con ello recibió muchas felicitaciones de sus allegados, entre ellos su novio, Sebastián Rulli.

Ellos son pareja desde hace casi ocho años, luego de que se conocieran grabando Teresa. Desde ese momento han sido inseparables y Rulli no ha dudado en desmostrar su amor por ella en cada oportinidad.

“Mi amor @angeliqueboyer... Hoy festejo tu vida. Tu existencia me hace tan feliz que son infinitos los buenos deseos hacia ti. Que esta nueva vuelta al sol te soprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la salud siempre te acompañe y me permitas agarrarme de tu mano sin soltarte jamás. Feliz cumpleaños mi cielo. Te amo”, escribió el actor en un post de Instagram.

Sebastián Rulli comparte imagen de Angelique Boyer festejando su cumpleaños (Foto: Ig/@sebastianrulli)

Asimismo, Sebastián Rulli compartió en InstagramStories una foto de Angelique sosteniendo una vela de cumpleaños. La actriz reposteó la imagen y respondió: “¡Gracias vida de mi amor!”.

Por su parte, Boyer despidió sus 33 años con un emotivo mensaje, acompañado de una foto de ella en un campo de girasoles. En la descripción agradecía las viviencias de este año.

“Último día de #33 años. Que año tan bello, muy agradecida por lo vivido, aprendiendo a disfrutar más de los pequeños detalles, lo que realmente es valioso, madurar en muchos sentidos y al crecer recordar que lo mejor es alimentar a esa niña interna, sin juicios ni prejuicios, sin expectativas, más adaptable y positiva con las circunstancias. No parar de avanzar y sobre todo; no depender de nada y que nadie tenga que cargar con mi proceso. Gracias a los que me acompañan en esta vida, que están en mi camino y se quedan. A los que vienen y me enseñan, a los que se van y me enseñan también. Gratitud por lo aprendido, por lo recibido. Vamos por este nuevo año con todo”, expresó la actriz en su Instagram.

Angelique Boyer se despidió de sus 33 años con un emotivo mensaje (Foto: Ig/@sebastianrulli)

Tanto fanáticos como conocidos de la actriz han dejado lindos mensajes para ella en su día especial. En cambio, para Rulli ya se ha vuelto una tradición felicitarla en redes sociales por su cumpleaños.

El año pasado el actor no dudo en demostrar todos sus sentimientos hacia su pareja y le dedicó un estremecedor mensaje, en el que mencionaba estar feliz de su proceso espirtual.

“Feliz cumpleaños mi cielo, mi amor Angelique Boyer. Que sea el mejor de todos hasta hoy. El año de la maestría, del grado alto de consciencia espiritual. Este año es mágico como tú representar el ideal del amor en su más pura expresión, significa entrega, sacrificio y compasión. Este año tiene una vibración especial, tienes el potencial en tus manos de generar una evolución infinita (...) Es el año para ser más feliz. Que afortunado soy de poder festejarlo a tu lado y ojalá vivir la mayor cantidad de esos momentos juntos. Que sigas cumpliendo sueños y más años como este. Te merece todo lo bueno y más. Te amo”.

A pesar de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan siete años de relación, la actriz reveló que se siente plena sin casarse. (Foto: @angeliqueboyer/ Instagram)

Desde que comenzaron su relación han sido inseparables, la mayoría del tiempo comparten sus momentos juntos, ya sea en TikTok o en Instagram. Pese a que han expresado no querer casarse ni tener hijos, han dicho estar completos y felices con su noviazgo.

La razón por la que decidieron no formar una familia ni contraer matrimonio, es debido a los ideales de Angelique, quien comentó tener una preocupación por el medio ambiente y además no le gusta seguir las ideas impuestas por la sociedad sobre como debe ser una pareja.

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, expresó hace un tiempo en el programa Hoy.

