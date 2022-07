Ingrid Coronado rompió el silencio luego de la muerte de Fernando del Solar: “Pedimos respeto”

Ingrid Coronado no sabe qué pasa con Fernando del Solar (Instagram)

En medio del último adiós a Fernando del Solar, quien murió la mañana del 30 de junio a sus 49 años, Ingrid Coronado lanzó un comunicado en el que pidió respeto para ella y su familia en un momento tan delicado.

Después de que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, en redes sociales surgieron varias críticas en contra de Ingrid Coronado por el fin de su matrimonio con el argentino.

La presentadora prefirió no dar declaraciones hasta este 1 de julio, pues con un comunicado que se publicó a través de la agencia que la representa, rompió su silencio, aunque sólo para pedirle al público y a la prensa respeto para los hijos que tuvo con Del Solar durante su relación y para ella, así como también solicitó comprensión en esta situación.

“A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”

En la misma publicación, la cual tiene restringidos los comentarios, se dio a conocer que será el único comunicado que se lanzará acerca del fallecimiento del también actor.

Y es que Ingrid se convirtió en tendencia en redes sociales, junto a Fernando, ya que internautas recordaron la polémica que circuló en torno a su divorcio, en 2015, pues cuando la pareja dio a conocer que se separaban, se especuló que ella lo había “abandonado” luego de que el argentino fue diagnosticado con cáncer. Inclusive, la acusaron injustificadamente del fallecimiento de su exesposo.

Debido a las diversas críticas que han surgido hacia Coronado, Anna Ferro, viuda de Fernando del Soler, pidió un alto a los ataques en contra de la conductora.

Durante la conferencia de prensa que ofreció Ferro este 1 de julio, defendió a la exesposa de Del Soler diciendo: “Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia”.

Asimismo, Pedro Sola dedicó algunos tuits para pedir a los internautas que no criticaran sin razón a Coronado, pues además de que los argumentos no tendrían sentido, la presentadora está viviendo un muy difícil momento junto a Luciano y Paolo, sus hijos.

“La gente sin saber realmente lo que pasó y sin razón ataca a @ingridcoronado en lugar de apoyarla en estos momentos tan difíciles de seguro para ella, hay que recordar que Ingrid es la madre de los dos hijos de @Fer_DelSolar”, escribió Sola al comienzo de un hilo que cerró enviando un abrazo a la también actriz.

