Dulce envió un mensaje contra la violencia de género tras caso de Yrma Lydya: “Que pague quien tenga que pagar”

“Tenía toda su vida por delante”: Así reaccionó Dulce al feminicidio de Yrma Lydya (Foto: Cuartoscuro / Instagram @yrma_lydya)

El medio artístico nacional está conmocionado por el lamentable fallecimiento de Yrma Lydya Gamboa, intérprete mexicana que recientemente participó en el espectáculo GranDiosas y que tenía muchos sueños que cumplir como solista. De acuerdo con las autoridades, la joven de tan solo 21 años de edad perdió la vida el pasado 23 de junio dentro de un restaurante ubicado en la colonia Del Valle tras recibir disparos por parte de un hombre quien fue identificado como Jesús “N”, su supuesto esposo y principal sospechoso del crimen.

En cuanto trascendió la noticia, algunas figuras externaron sus condolencias y pidieron justicia. Tal fue el caso de Galilea Montijo, quien tras presentar las declaraciones de María Jiménez -madre de la fallecida cantante- pidió: “Que no quede impune”. Dulce -integrante de GranDiosas- hizo lo propio y durante un encuentro con los medios hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen y: “Pague quien tenga que pagar”.

“Obviamente como mujer y como compañera de ella pues yo también espero que se haga justicia [...] que no se vuelva a repetir, que ya dejen a las muchachas vivir su vida”, dijo frente a las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

La joven intérprete tuvo una madrina de lujo, Carmelita Salinas. (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

“Nada más ellos saben lo que pasó [...] Está muy feo esto, no es una cosa del orden común, no es delincuencia común [...] hay de todo, pero en este caso muy particular creo que fue un crimen pasional, no soy ni detective ni abogado para dar este tipo de afirmaciones”, agregó.

La intérprete de Tu muñeca confesó que se encuentra muy triste por la repentina pérdida de su compañera de profesión y explicó que hasta el momento no ha contactado con sus familiares porque quiere respetar su dolor, sin embargo, no descartó hacerlo durante las próximas semanas.

“Estamos muy desconsolados con la ausencia de Yrma, las cosas se han vuelto más complicadas, que triste final para una chica tan jovencita, muy triste”, continuó.

El presunto culpable, Jesús "N", fue detenido mientras intentaba huir del restaurante. (Foto: FGJ-CMDX)

Bajo este contexto, la intérprete de 66 años compartió un mensaje en contra de la violencia hacia las mujeres: “Que bueno que las chicas empiezan a decir, que digan, que saquen todas estas cosas para que no sucedan, para que los victimarios lo piensen cada vez que lo van a hacer, porque mientras haya impunidad y silencio las cosas van a seguir pasando”.

Dulce comentó que cualquier mujer puede ser víctima de violencia, no solo las jóvenes, sin embargo, considera que son más susceptibles. Por esa razón, aconsejó mantener comunicación constante con personas de confianza y erradicar algunas ideas en torno a este tipo de agresiones.

“No les tengan miedo, hablen con su familia, su familia siempre las va a proteger. No anden solas, no se arriesguen, no usen aquello de que ‘no pasa nada’... sí pasa, chicas, si pasa, cuídense mucho”, dijo.

Durante el funeral, familiares cercanos "echaron porras" a la fallecida y también consignas exigiendo justicia (Foto: Captura de pantalla)

La cantante ofreció otra entrevista para el programa Hoy, donde de cierta manera comparó la situación que gira en torno al fallecimiento de Yrma con el asesinato de Selena Quintanilla debido a que ambas murieron cuando sus carreras estaban despegando.

“Cuando alguien se muere se vuelve un mito, yo creo que Yrma Lydya se está convirtiendo en un mito porque es una chica que me recuerda un poco el caso de Selena, eran chicas que estaban empezando sus carreras aunque Yrma Lydya todavía no tenía grabaciones que hubieran significado cosas importantes en su carrera”, declaró.

También confesó que orientó a Yrma en todo lo que pudo durante su paso por GranDiosas y reiteró su opinión sobre la justicia.

Investigan a un tercer involucrado en el caso de Yrma Lydya. (Foto: Facebook Yrma Lydya)

“Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto de una manera muy seria porque esto no se puede quedar así. Yo no señalo ningún culpable, no es mi papel, pero como mujer creo que debe haber justicia y como ciudadana así lo pienso”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: