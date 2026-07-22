Trabajador de gasolinera pierde su empleo por bañar a perros callejeros en su hora libre: su caso ya es viral

Un trabajador de una estación de servicio fue despedido injustificadamente por ayudar a los lomitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas horas los redes sociales explotaron por el despido injustificado a un joven que trabajó en una gasolinera y fue despedido por bañar a perritos en situación de calle durante sus horas de descanso.

Usuarios apoyaron al trabajador que decidieron hacer un boicot contra la empresa. La presión social causó una baja en las ventas de la gasolinera provocando un cambio en su administración, por el modo en que dejaron ir a esta persona que se dedicaba a ayudar a perros de la calle en sus ratos libres

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Un video con duración de 15 segundos muestra el momento en que un chico que laboró en una gasolinera se roba el cariño de las redes sociales por bañar a tres perritos que se encuentran a su lado, sin embargo sus antiguos jefes vieron con malos ojos los actos de amor hacia los lomitos.

De acuerdo a la información revelada, el hombre que bañó a los perritos habría perdido su trabajo por este motivo. Tras el escándalo, el negocio actuó rápidamente y obligó a un cambió en su gestión administrativa.

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Los nuevos jefes de la gasolinera trataron de arreglar esta situación queriendo recontratar al empleado, pero para entonces ya habría conseguido otro trabajo que sí respalda sus acciones de voluntad y el buen ejemplo de brindar amor a un animalito.

El joven, de identidad no difundida, trabajó como despachador en una gasolinera y con frecuencia destinaba parte de su comida y recursos personales para dar comida y baños de espuma a diversos cachorros que viven en la calle y llegaban al establecimiento.

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Un hombre, fue captado mientras baña a perros en situación de calle en sus ratos libres, pero la empresa lo despidió injustificadamente,

Para refrescar a los canes, el chico utilizaba agua del exterior de la estación y jabón especial para mascotas que él mismo adquiría, realizando esta actividad durante su hora de descanso o para tomar su comida, sin afectar sus labores ni implicar gastos para la empresa.

El caso no sólo se volvió viral en México también en el extranjero. En Francia ya se habla de este caso que causará mucha polémica y debate por la manera en que esta persona perdió su anterior trabajo por el simple hecho de brindar amor y apoyo a lomitos callejeros.

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¿Es ilegal bañar a perros de la calle?

El trabajador fue despedido por ayudar a los perritos en situación de calle (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, no existe una ley federal ni local que prohíba el aseo a perritos en calidad callejera o que no tienen dueño. Sin embargo, hay algunos aspectos a considerar:

Propiedad : Si el cachorro tiene dueño identificado (ya sea por collar, placa o chip) y no hay algún permiso, se podría considerar una invasión a la propiedad privada o maltrato si el dueño alega que el animal fue tratado de manera inadecuada.

Bienestar animal : Si el baño se realiza de manera adecuada, sin causar daño o estrés al animal, no tendría porque existir una sanción. Maltratar, lastimar o poner en riesgo a los perros sí está penado por las leyes de protección animal.

Reglamentos locales: Ciertas alcaldías o municipios pueden tener reglamentos sobre la interacción con animales en la vía pública, pero están se enfocan en evitar el maltrato, el abandono o la captura sin autorización y no por brindar atención con agua y jamón.

¿Qué ocurre si una empresa despide injustificadamente? Estas son las consecuencias

Un directivo entrega un documento de despido a una empleada en una oficina, mientras ella observa una caja con sus pertenencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un despido es injustificado cuando el patrón termina la relación laboral sin una causa legal prevista en la Ley Federal del Trabajo (LFT), o sin que pueda acreditar razones de la decisión. En estos aspectos, la ley protege al trabajador y le brinda derechos específicos.

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Acciones que puede tomar el trabajador

1. Demanda por despido injustificado: El empleado puede presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante un tribunal laboral. Tiene hasta dos meses para hacerlo después del despido.

2. Solicitar reinstalación o indemnización: El trabajador puede elegir entre ser reinstalado en su puesto o recibir una compensación.

Si elige la reinstalación y la autoridad lo determina procedente, el jefe debe volver a emplearlo bajo las mismas condiciones.

Si elige la indemnización, la empresa debe pagar:

Tres meses de salario integrado.

Salarios caídos (los que se dejen de percibir desde el despido hasta la resolución).

Prima de antigüedad (12 días de salario por cada año trabajado).

Prestaciones proporcionales (aguinaldo, vacaciones, etc.).

3. Multas y sanciones para la empresa: El patrón puede ser sancionado por la autoridad laboral, sobre todo si se justifica que el despido fue discriminatorio o violó derechos fundamentales.

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4. Daño a la reputación y presión social: Casos de despido injustificado pueden generar campañas de boicot, manifestaciones y pérdida de clientes, sobre todo si el caso se vuelve viral, como ocurrió en la gasolinera.