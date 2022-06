El bochornoso momento entre Lolita Cortés y Yahir: le pregunta sobre su papá tras haberlo denunciado por abuso

Yahir y Lolita Cortés presentaron un momento bochornoso (Foto: Instagram/@yahirmusic/@soylolacortes)

En la reciente emisión de La Academia: 20 años no solo permitió conocer a la segunda expulsada de la casa de canto más famosa de México, sino también divertidos o polémicos momentos entre los académicos, los jueces e incluso hasta con su presentador oficial.

El momento de la noche se lo robó Yahir y la popular jueza Lolita Cortés, quienes en sus dos transmisiones pasadas han demostrado no tener buena química, siendo retomado de manera constante en redes sociales por los televidentes. Pero ahora, la tensión nuevamente se hizo notable, posiblemente por la falta de conocimiento sobre un tema por parte del conductor.

Con motivo del Día del Padre, los académicos recordaban a sus papás y el intérprete de canciones como No Te Apartes De Mí, Fue Ella, Fui Yo y La Locura motivaba la conversación para que los sentimientos fueran expresados a nivel nacional. Sin embargo, al intentar retomar la tendencia con la popularmente conocida como La Jueza de Hierro, la negativa fue tan incómoda que los silencios prolongados no faltaron.

Yahir le preguntaba por la ausencia de su papá, el señor Ricardo Cortés, aparentemente sin saber que Lolita Cortés se encuentra distanciada debido a que unos años atrás hizo público que él abusó de ella físicamente, pues ejerció mucha violencia en su infancia, siendo víctimas también su mamá y su hermana. Es importante mencionar que ella recalcó que jamás hubo un tema sexual.

Lola ha demostrado ser la consentida del público (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“-Yahir: Lolita tú como Eduardo y millones de nuestros televidentes, compartes la ausencia de tu padre.

-Lolita: Ajá (varios segundos de silencio incómodo) Ah o sea, este.

-Yahir: Es el Día del Padre y sabemos que es un momento muy difícil.

-Lolita: ¿Para quién? Para Eduardo o para mí.

-Yahir: Para Eduardo.

-Lolita: Sí, pobrecito.

-Yahir: Me gustaría saber qué te pareció su interpretación.

Lolita: Okay, la interpretación muy mala”.

Acá el momento incomodo entre Lolita Cortes y Yahir cuando le preguntó por su padre. 😱 #DomingoDeAcademia pic.twitter.com/oP3Tti4q8z — E R I C K 👽👾🛸 #DontYouWorry 👾🛸👽 (@erickgil_c) June 20, 2022

Aunque los fans de Yahir e incluso algunos fieles seguidores de Lolita aseguraron que el cantante y ex académico posiblemente no sabía el contexto de lo que había pasado y declarado Cortés, la desafortunada interacción sólo refuerza una teoría de enemistad entre ellos que ha sido retomada en redes sociales principalmente con memes y debates sobre el desempeño de Yair dentro de La Academia.

“Solo van tres conciertos de La Academia y la tensión que se siente a kilómetros entre Cortés y Yahir y esto solo lo refuerza”. “La mujer de por si es grosera pero tal vez el hecho de que él no supiera que onda con su papá y que dijo que abusó de ella años atrás aumentó el pleito”. “Se ve a kilómetros que a Yahir le está costando toda la vida ser el conductor, porque obvio como serás bueno a la primera, pero sinceramente no creo que lo hiciera a propósito y que sacar un tema de abuso sea algo divertido o que se prestara para eso”, escribieron en redes sociales.

Las recientes polémicas de la “Juez de Hierro”

Apio Quijano no dudó en defender el nombre de Kabah ante las duras críticas de "La juez de hierro" (Foto: Instagram)

Durante la segunda gala Lola se lanzó contra los integrantes del grupo pop Kabah, asegurando que sólo uno de ellos realmente tiene talento vocal: “Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, dijo con aire de menosprecio.

En la emisión del domingo también se armó de palabras contra el otro crítico Horacio Villalobos: “Cállese, señor, ahora estoy hablando yo”, dijo Cortés con la voz un poco alta; “Ah, pero tú sí me puedes interrumpir, chula”, contestó el actor y conductor; “Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante”, continuó Lolita.

