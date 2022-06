La Academia 20 años: Santiago llamó mam*n a William Valdés y él lo confrontó

Santiago es representante de la CDMX (Foto: TikTok/@laacademiatv)

La Academia: 20 años ha resultado ser un éxito en redes sociales, más allá de su transmisión de fin de semana en televisión, pues la cobertura de 24 horas y los especiales presentados en plataformas digitales como TikTok, han permitido que el público sea partícipe de las historias de crecimiento de cada uno de los académicos, así como de las batallas propias que viven dentro de la casa.

Pero pareciera que la tecnología también ha abierto canales de comunicación directa donde los ojos del público están en todo momento y fue por ello que no solo cacharon sino también acusaron a uno de los participantes de criticar con una palabra altisonante a uno de los co-conductores de esta nueva generación: William Valdés.

Santiago, el representante de la Ciudad de México protagonizó el bochornoso momento, pues tras una serie de actividades dentro de la casa, aparentemente el conductor del matutino Venga La Alegría le cerró una puerta, causándole molestia. En un momento donde los académicos pensaron que estaban solos, le preguntaron qué había pasado y su respuesta no solo los sorprendió, sino también a quienes siguen el 24/7 desde TikTok.

“Te cerró la puerta William”, le preguntó una compañera y él respondió: “Sí, todo mamón, le dije ‘¿Podemos cenar?’ y me dijo ‘¿Qué estás haciendo?’ y me cerró la puerta”, expresó Santiago.

A diferencia de lo ocurrido unos años atrás cuando dos académicos charlaban sobre uno de los jueces y la grosería fue mostrada en pleno concierto causando la furia de Danna Paola -y dando uno de los momentos más épicos de la televisión mexicana-, en esta ocasión fue el mismo público quien le hizo llegar la noticia al conductor, pues una popular cuenta de Twitter se encargó de que lo supiera y por ello, en la dinámica ya planeada que tenían para transmitir en la famosa plataforma de videos, él lo confrontó.

“Quiero saludar desde en especial a La Comadrita, que fue la que me mandó de hecho el chisme de lo que acaba de pasar, así que muchos saludos, va a ser una prueba muy interesante”, expresó William en la dinámica con la que estaban jugando. “La última pregunta, que creo que es verdadero (le muestra el audio a Gerudito)... aquí empieza la controversia de La Academia conmigo y no quiero que sea así porque he sido la persona más buena onda con cada uno de ustedes y esto lo digo en serio”, agregó.

“¿Quién de los académicos me acaba de decir mam*n?, apúntelo”, expresó Valdés a lo que de manera casi inmediata y sin tratar de proteger a su compañero, señalaron que había sido Santiago. La controversia no quedó ahí pues en redes sociales el momento incómodo parece haber sido de lo más interesante en lo que va de esta generación.

Los fans esperan otra polémica como la de Danna Paola

“Se prendió esta madr*… al fin algo bueno en La Academia y espero siga escalando a más”. “Santiago y William aplicando la de Danna Paola vs Gibrán y Francely una generación atrás”. “Estamos ante una nueva gran polémica en la televisión mexicana y me da gusto que fuera la @LaComadritaOf2 quien provocara todo”. “La verdad es que todos pensamos y hasta la gente con la que trabaja lo ha dicho: William Valdés sí es un mam*n, así que espero no se agarren de bajada a este lindo niño que solo expresó lo que millones de mexicanos pensamos del tipo ese”, escribieron en redes.

Recordemos que una situación similar pasó en la generación de jueceo con Danna Paola, levantando el rating a gran escala y aumentando el número de conciertos programados que tenían los ex académicos.

