Yrma Lydya habló de su deseo por conquistar al público en su última entrevista: “No me quiero morir”

Yrma Lydya habló de su muerte en su última entrevista

Yrma Lydya Gamboa fue asesinada el pasado jueves 23 de junio por presuntamente tres balazos: uno en el estómago, otro en el pecho, del lado derecho, y uno más en la cabeza, perpretados supuestamente por su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien, pese a negar haber cometido el crimen, al momento se encuentra detenido en prisión preventiva para enfrentar su proceso encerrado.

El suceso ha conmocionado no sólo al gremio artístico sino a la sociedad en general, que se cuestiona los niveles de violencia en el caso de la cantante vernácula que fue ultimada a sus 22 años por su pareja, de 79 años; un hombre vinculado a altas esferas de poder y que hoy se encuentra siendo investigado por la Fiscalía por el delito de feminicidio.

El asesinato ocurrió en las instalaciones del restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, luego de una acalorada discusión entre la fallecida y el abogado, quien según testigos del lugar, sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones para después intentar huir con su escolta, para ser detenido después por un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Jesús "N" está detenido bajo prisión preventiva; el abogado asegura que él no mató a la artista (Foto: FGJ-CMDX)

El público ha reaccionado a la muerte de Yrma Lydya recordando pasajes de su trayectoria musical, pues pese a cantar desde que era una niña, fue a partir de 2016 que su carrera comenzó a despuntar de manera masiva, logrando grabar discos y aparecer en distintos escenarios, como el último que pisó: la Arena Ciudad de México, el pasado 29 de abril, como parte del show GranDiosas, donde fue telonera de María del Sol, Dulce, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso, Alicia Villarreal, Karina y Jeanette.

Yrma Lydya pudo presentarse ante 22,000 personas en el escenario donde compartió con Dulce y María del Sol (Foto: Instagram/@mariadelsol10)

Pero la joven tenía muchos sueños por cumplir, su deseo era poder conquistar al público de manera total y gozar de su aceptación, como ella misma lo contó en su última entrevista, que ha sido compartida en días pasados por el canal “Lo de hoy Morelos”.

Yrma Lydya contaba con 4 álbumes y actuó en los escenarios desde los 9 años (Foto: Facebook Yrma Lydya)

Y es que en el programa Las 2 Caras de la Moneda con Galia Tonella, la fallecida cantante mencionó unas palabras que ahora resuenan entre el público, pues destapó su deseo de no morir sin haber logrado el reconocimiento del público a su proyecto musical.

Yrma narró que su amor por la música nació a los dos años, sintiendo un especial apego por el género vernáculo y tradicional mexicano. Figuras como Chabela Vargas o José José fueron mencionadas por la joven, a quien la entrevistadora le preguntó “¿Cuál sería la culminación de tu carrera?”.

“La culminación de mi carrera. Indiscutiblemente el reconocimiento del público, el que a la gente le guste lo que yo hago. El reconocimiento total del público”, expresó.

La última entrevista que Yrma Lydya ofreció fue a la psicóloga Galia Tonella, para Televisa Morelos (Foto: Instagram)

Pero ha sido un comentario el que conmovió a los internautas, pues Yrma Lydya deseaba sentir el aplauso “en vida”. Fue cuando la presentadora le comentó que ha habido artistas que mueren y su reconocimiento viene después:

“Sí, pero yo no me quiero morir. Yo sí quiero tener el reconocimiento del público, pero en vida. No, ya muerto ya para qué. Ya ni voy a estar, a menos que exista lo que dicen de la reencarnación o que mi alma quede vagando por ahí y entonces pueda ver en algún momento que ‘están escuchando tal canción’. Pero yo lo quiero sentir, lo quiero vivir”, expresó.

En la misma entrevista, Yrma contó cómo fue su experiencia vivida en el concierto de GranDiosas, donde pudo presentarse ante más de 22 mil personas.

Yrma Lydya destacó que su presentación en GranDiosas fue un parteaguas en su carrera (Foto: Instagram)

“Yo me había presentado en Bellas Artes, en Los Pinos, en Palacio Nacional, en el Teatro de la República, recintos que para mí son muy importantes. Imagínate con la Orquesta de la Marina, con la Orquesta sinfónica del Palacio de Bellas Artes, con la de Minería, pero ahora imagínate con GranDiosas, esta gran oportunidad, preséntate en la Arena Ciudad de México.

“Va a haber algunos que me conozcan, otros que no, pero no me van a ver a mí van a ver a las GranDiosas y que de repente salga una jovencita, o sea yo, apadrinada por todas, pero ahí el que decide es el público”, expresó la joven en su plática con la psicóloga Galia Tonella.

