Dulce negó que Yrma Lydya estuviera casada con Jesús “N”: “Era una forma de protegerla”

Dulce dio detalles de lo que vio de la relación entre Yrma Lydya y Jesús "N" (Foto: CUARTOSCURO / Instagram @yrma_lydya)

Tras el homicidio de Yrma Lydya el pasado 24 de junio dentro de un exclusivo restaurante, las versiones acerca de su relación con su presunto asesino continúan surgiendo, en esta ocasión Dulce, con quien la joven cantante compartió escenario, negó que su compañera hubiese estado casada con el abogado Jesús “N”.

Yrma Lydya Gamboa fue parte del tour GranDiosas junto a Dulce, María Conchita Alonso, María del Sol, Ángela Carrasco y Jeanette, por lo que llegó a entablar una buena relación con sus compañeras, con quienes mantuvo una plática profunda, tal es el caso de Dulce.

En entrevista con TV Notas, la cantante declaró que desde el principio le pareció extraño que Yrma mantuviera una relación amorosa con Jesús “N”, quien era 58 años más grande que ella; no obstante, cuando Dulce tuvo la confianza para preguntarle acerca de su matrimonio a Lydya, ésta le habría revelado que en realidad no estaba casada.

Yrma Lydya, nacida el 17 de septiembre del 2000, fue presuntamente asesinada por su esposo, Jesús "N" (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Según aseguró la intérprete de Tu muñeca, Gamboa le reveló que Jesús “N” la presentaba como su esposa para “protegerla” de “depredadores”.

“Lo conocí (a Jesús “N”), pero ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados, que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores”

El productor de GranDiosas, Hugo Mejuto, también mencionó en entrevista con De Primera Mano, que no le constaba que Lydya estuviera casada, aunque la pareja sí se presentaba como un matrimonio.

Asimismo, Dulce mencionó que ella nunca le preguntó a Yrma Lydya si era feliz con el abogado, pues ni siquiera sabía qué tipo de relación mantenían, pero lo que sí habría notado es que Jesús “N” estaba “muy enamorado” de la joven e, inclusive, intentaba impulsar su carrera.

Según trascendió, Jesús "N" se declaró inocente, alegando que otras personas presuntamente asesinaron a Yrma Lydya (Foto: FGJ-CMDX)

“Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero sí ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí noté de este señor es que se veía muy enamorado de ella; incluso, él me dijo: ‘Quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logré sus sueños y quiero ayudarla en todo’, pero, caras vemos y corazones no sabemos”, comentó la también actriz.

Aunado a ello Dulce aseguró que en las ocasiones en que vio a la pareja interactuando o que llegó a convivir con ellos, le daba la impresión que se llevaban bien y, en particular, a Lydya la veía contenta.

“Pues yo sí la veía contenta; de hecho, una ocasión nos fuimos a cenar juntos todo el equipo (de GranDiosas), ahí conocí al señor, y se veía con mucha seguridad en sí mismo, imponente, y me dio la impresión de que sí se llevaban bien, pero ahora sí que uno sólo ve las cosas por fuera”, recordó.

Yrma fue parte de "GranDiosas", pero no pudo estar en todos los conciertos del show debido a que no contaba con los recursos para asistir al espectáculo (Foto: Facebook/Yrma Lydya)

Por otro lado, la intérprete de Déjame volver confesó que la noticia de la muerte de su colega la entristece profundamente, pues la veía como una joven profesional, que estaba haciendo lo posible por sacar adelante su carrera; inclusive, vio a Lydya 10 días antes de su asesinato, pues la joven quería que le enseñara algunas canciones.

Durante la más reciente presentación de GranDiosas en Los Angeles, California, compañeros y el productor del show le rindieron un homenaje a Yrma Lydya, quien habría estado confirmada para el concierto.

Hasta el momento, hay dos detenidos ligados al asesinato de la joven de 21 años: Jesús “N”, quien presuntamente habría accionado el arma en contra de su esposa, y Benjamín “N”, el chofer del abogado, que supuestamente habría intentado ayudar a su empleador a fugarse luego de haber disparado.

