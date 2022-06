Tundieron a Gustavo Adolfo Infante por revictimizar a Yrma Lydya: “Casi vomito al verlo”

Gustavo Adolfo Infante e Irma Lydya (Foto: Instagram)

El feminicidio de la cantante Yrma Lydya -quien presuntamente recibió tres disparos de su esposo, Jesús Hernández Alcocer, de más de 70 años de edad en el restaurante Suntory de la Ciudad de México- impactó no sólo a la población mexicana, sino también al mundo del espectáculo. No obstante, fue ante este panorama que, Gustavo Adolfo Infante no dudó en retomar el tema en uno de los programas que conduce y lanzó comentarios revictimizantes contra la joven.

Todo sucedió durante el programa Sale El Sol, donde se retomó el caso de la intérprete, pero de pronto, el presentador de entretenimiento comenzó a hablar sobre una antigua relación que había tenido Yrma con Carlos Quiñones.

“Yo te cuento, y voy a poner en contexto y voy a tener que hablar de una persona que yo quise mucho, que está muerto, Carlos Quiñones, dueño de una estación de radio, Radio 13, fue pareja de Yrma Lydya”, comenzó a decir Gustavo Adolfo Infante y continuó:

“De repente, cuando terminan, porque ella le pone el cuerno a Carlos Quiñones, le dice Carlos ‘pues vete de la casa, yo me voy, toma tus cosas, vete de la casa, ahorita regreso, voy a trabajar’, le robó todas sus cosas, trajes, relojes y demás, le vació la casa a Carlos, en lo que Carlos regresaba, entonces había una demanda ya penal en contra de ella”, dijo.

El famoso fue criticado en redes sociales (Foto: Twitter)

Asimismo, el conductor de El minuto que cambió mi destino continuó hablando mal de Yrma Lydya y concluyó con: “Esos eran los alcances de esta mujer que en paz descanse”.

Ante esto, la conductora Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y rápidamente le respondió a Gustavo Adolfo: “Bueno, pero no tiene nada que ver con el feminicidio del cual se está hablando, ahí si mejor a hablar de lo que realmente está sucediendo porque van a querer desvirtuar todo para que este señor salga libre”, dijo.

Tras suceder este momento en televisión nacional, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y rápidamente arremetieron contra Gustavo Adolfo.

Tal fue el caso de la periodista Claudia de Icaza, quien se mostró poco sorprendida por los comentarios de Infante.

“Y el chiquillo de las exclusivas echando mierd* a la fallecida víctima de un feminicida. Casi me vomito al verlo. Pero, ¿qué se puede esperar de un cuate que revictimiza a su propia madre con tal de obtener rating en su programa?”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Asimismo, otros usuarios de Youtube que vieron el video se mostraron molestos por las declaraciones que el conductor hizo.

“Que valor de la conductora de poner en su lugar a Gustavo, no era el tema y no se justifica lo que hizo ese señor y Gustavo para variar, siempre defendiendo lo indefendible”. “Es indignante que Gustavo Adolfo Infante se manifieste a favor de un delincuente según lo apuntan todos los hechos y los testigos. Esto, al hacer declaraciones que ensucian la memoria y devalúan la imagen de una mujer que ya no se puede defender, y además de no respetar el dolor de la familia de la víctima”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en la caja de comentarios.

