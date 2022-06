Charly López criticó actitud de Paty Manterola en reencuentro de Garibaldi: “Creída, pesada”

Charly López destacó que la actitud de Paty Manterola cambió mucho en su reciente encuentro (Foto: Instagram)

Luego de darse a conocer que Paty Manterola había puesto condiciones para reunirse con sus compañeros de Garibaldi y ofrecer conciertos como parte de una nueva gira que comenzó el pasado jueves 16 de junio en el 90s Pop Tour, en Ciudad de México, ahora surge información sobre la actitud de la cantante.

Y es que la tarde de este lunes 20, Charly López, quien también forma parte del grupo responsable de éxitos como Que te la pongo y La ventanita, participó como conductor invitado en el programa De primera mano, donde habló de su reciente participación con el grupo en la Arena Ciudad de México.

Durante su conversación, el cantante recordó que Paty Manterola en un inicio había solicitado no presentarse con Garibaldi en lugares donde se vende alcohol, esto como parte de un acuerdo entre la también actriz y su esposo. Sin embargo, al final la famosa aceptó integrarse al grupo, al menos en la presentación de la exitosa gira producida por Bobo Producciones.

“Hablando con honestidad, y saben que yo soy muy frontal, ella había quedado de acuerdo con su esposo y sus hijos de no trabajar en lugares con alcohol. Los cinco garibaldis que quedamos dijimos: ‘Bueno, la quitamos de esto, la abrimos de esto’, porque nosotros no podemos juzgar si está bien o está mal”, comenzó a contar el también empresario.

Tras aceptar reincorporarse a la banda de música pop tropical, Charly reveló que la actitud de Paty no es la ideal: “Desde mi punto de vista, muy personal, (está) como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente”, expresó el compañero de Paty.

El ex esposo de Ingrid Coronado fue más allá, y aunque alabó el profesionalismo de Manterola, quien pese a no haberse presentado en los ensayos finalmente pudo dar una presentación a la altura, destacó que la cantante se mostró distante:

Charly López comprendió la postura de Paty Manterola, quien prefiere no actuar donde haya venta de alcohol (Foto: Instagram)

“No es grosera, que quede claro, nos saluda muy cordial, pero no es la misma Paty de antes, cuando llevamos 35 años de conocernos, sabemos lo que hemos hecho en nuestras carreras, conocemos nuestra vida y no nos podemos leer las cartas entre gitanos”.

Antes de que Paty Manterola diera el sí definitivo para reencontrarse con sus compañeros de Garibaldi, la agrupación pensó en incorporar a la cantante Paola Toyos, quien durante algún tiempo formó parte de la alineación de la banda. Fue así que Paola entró brevemente a suplir a Manterola y así lo explicó Charly:

“Hablamos claramente con ella, le dijimos: ‘Si se llega a un acuerdo con Paty, te bajamos’, se llegó al arreglo y lo entendió Paola”.

La banda se presentó este 16 de junio en la Arena Ciudad de México Foto: Instagram/@garibaldilive)

Sin embargo, existe la posibilidad que tanto Paola como Agustín Arana, quien también formó parte de Garibaldi y después desarrolló su carrera en la actuación, se incorporen a la gira individual de la banda.

“Posiblemente se suba Paola y Agustín para la gira que vamos hacer nosotros como grupo individual, en palenques, para que en lugar de ser seis, seamos ocho”, destacó.

Apenas a principios de junio, Charly había hablado al respecto y ya daba por hecho que Manterola no estaría en los conciertos de la banda.

El intérprete también participará en la planeación de la próxima bioserie de Garibaldi (Foto: Instagram @charlylopezgar)

Según argumentó el cantante, pese a que como grupo se aprecian y consideran que cada integrante es una pieza clave en Garibaldi, habían decidido entonces que Paty no esté en la gira.

“Nosotros los Garibaldis tomamos la decisión de que no estuviera con nosotros. La amamos, hay partes que cada uno de nosotros somos clave, pero no somos indispensables (...) y la neta es que si le perjudica a ella, en su percepción de que estar en Garibaldi no está bien en un palenque o en un teatro del pueblo donde va, porque dice que hay alcohol, (...) a mí, en lo particular, me suena muy raro”, expresó entonces.

