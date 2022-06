La razón por la que Paty Manterola no estará con Garibaldi en el “90s Pop Tour”, según Charly López

Sólo cinco de los ocho integrantes originales de Garibaldi estarán en el "90s Pop Tour", según Charly López (Foto: Instagram@patriciamanterola)

Luego de varios rumores de que Paty Manterola supuestamente no va a estar con Garibaldi en el 90s Pop Tour, Charly López confirmó la información y explicó que la próxima ausencia de su compañera se debe a que el ambiente en que se desarrolla el show no es completamente del agrado de la también actriz.

Pese a que hace unos días Sergio Mayer aseguró que hasta ahora no sabe si Paty Manterola se unirá a ellos en el regreso de Garibaldi ni en el 90s Pop Tour, su compañero Charly López declaró este 10 de junio en Vivalavi que está confirmado que la actriz no será parte de los conciertos porque no está de acuerdo con que la gente consuma bebidas alcohólicas en los lugares donde ella se presentará.

Según argumentó el cantante, pese a que como grupo se aprecian y consideran que cada integrante es una pieza clave en Garibaldi, han decidido que Paty no esté en la gira.

“Nosotros los Garibaldis tomamos la decisión de que no estuviera con nosotros. La amamos, hay partes que cada uno de nosotros somos clave, pero no somos indispensables (...) y la neta es que si le perjudica a ella, en su percepción de que estar en Garibaldi no está bien en un palenque o en un teatro del pueblo donde va, porque dice que hay alcohol, (...) a mí, en lo particular, me suena muy raro”

López aseguró que su compañera se opuso a que Sergio Mayer sea el nuevo líder de Garibaldi (Foto: Instagram/@garibaldilive)

López agregó que no es lo único que se le hizo extraño, pues Manterola también se habría opuesto a que Sergio Mayer sea quien los lidere en su regreso a los escenarios, cuando supuestamente todos saben que él es quien mejor puede hablar con todos.

“Yo no sé en qué situación crea ella que está o se sienta más que nosotros (...) entonces se me hizo raro como eso. Otra cosa más rara que se me hizo es que en lugar de hablar con Sergio, (...) ella dijera pues que no, que no quería que Sergio lo llevara (a Garibaldi)”, expuso el presentador.

Asimismo, mencionó que debido a que la mayoría está de acuerdo con que Mayer los lidere y ellos quieren seguir presentándose en eventos como el 90s Pop Tour, donde se venden bebidas alcohólicas, prefirieron decirle que no esté en Garibaldi en esta ocasión.

“Yo no dudo de la capacidad de Sergio Mayer para hacer lo que está haciendo y ya está trabajando, ya empezamos para hacer shows, estamos ensayando para el Pop Tour. No podemos tener a alguien que no esté de acuerdo con lo que queremos, entonces decidimos todos los cinco decirle: ‘Gracias, Paty. Y de acuerdo a tu petición de que no quieres donde haya alcohol’... ¿pues ya en qué va a trabajar?, ¿en un lugar para niños?”

Paty Manterola hasta ahora no se ha pronunciado acerca de su supuesta próxima ausencia (Foto: Instagram/@patriciamanterola)

Por su parte, hace unos días Sergio Mayer, negó que su compañera esté completamente fuera del grupo, pero destapó que la actriz está viendo, según sus intereses, si se queda en Garibaldi o no, por lo que su estadía no es algo seguro, así como tampoco su salida.

Según compartió el actor ante varios medios de comunicación, por ahora él sólo quiere que todos los integrantes estén de acuerdo en cuanto la parte legal, algo que Manterola, al parecer, no está completamente conforme.

El exdiputado señaló que Paty, supuestamente, no estaba de acuerdo con que su imagen fuera parte de la bioserie de Garibaldi, lo que repercutirá con sus conciertos.

“Ella no se ha inconformado (…) Para la serie se necesita autorización de imagen, no estoy hablando de los derechos de tu historia (…) y si en los ensayos y en el concierto voy a tener imágenes y hay alguien que no quiere o no le gusta, pues ya no me sirve arriba del escenario, esa es la realidad, así de sencillo”, dijo Mayer.

