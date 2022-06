Sergio Mayer confesó que Pilar Montenegro desea participar en bioserie de “Garibaldi” a pesar de su retiro

Seis de los ocho integrantes originales se reunieron a finales de 2021. Los grandes ausentes: Pilar Montenegro y el fallecido Xavier Ortiz. (Foto: Instagram@patriciamanterola)

A finales de 2021 los integrantes originales de Garibaldi confirmaron que Pilar Montenegro se retiró del medio artístico, descartando así la posibilidad de que próximamente regrese a los escenarios o las telenovelas. Sin embargo, hace unas horas Sergio Mayer confesó que de cierta manera su ex compañera podría volver como parte de la esperada bioserie de la agrupación.

Fue durante un encuentro con los medios donde el actor de La fea más bella respondió a los rumores que giran en torno al proyecto audiovisual que podría lanzar junto a los demás integrantes de Garibaldi, un grupo de música tropical que se popularizó en la década de los 80 y donde desfilaron varios artistas durante alrededor de 20 años.

Para comenzar, Sergio Mayer fue cuestionado sobre los avances del proyecto, pues hasta hace unas semanas se tenía contemplado como una posibilidad debido a que, de acuerdo con algunos integrantes, la bioserie se quedó en pláticas tras su participación especial en los 90′s Pop Tour. Al respecto, el político confirmó que desde noviembre de 2021 no han vuelto a tocar el tema, pero se espera que durante su próxima reunión lleguen a un acuerdo.

"Garibaldi" se presentará en la Arena CDMX como parte del "90's Pop Tour". (Foto: Twitter/@ARIBOROVOY)

“No se ha hecho nada oficial, pero si sale ahora que nos vamos a reunir aprovechando los ensayos... lo haremos”, dijo para las cámaras del periodista de espectáculos, Eden Dorantes.

Como era de esperarse, el actor fue cuestionado sobre la participación de Pilar Montenegro en la bioserie, en especial después de su retiro. Sin profundizar mucho en el tema, confesó que no solo mantiene comunicación con ella, también con el resto de la agrupación y, de acuerdo con las últimas pláticas que han tenido sabe que quiere formar parte, aunque no especificó de qué manera.

“Está dentro del chat con nosotros, participa y está mandándonos información también porque ella quiere que se haga parte de su historia, entonces Pilar está estupendamente bien y eso es hasta lo que yo sé”, dijo.

Pilar Montenegro (Foto: Instagram@pilarmontenegromx)

Respecto a los rumores sobre que Pilar Montenegro estaría pasando por una fuerte adicción a las bebidas alcoholicas, Sergio Mayer comentó: “Pilar está etupendamente bien, el hecho de que se haya retirado del medio artístico no tiene nada que ver con eso que han dicho (rumores de alcoholismo)”.

De esta manera, el político no solo dio esperanzas a los fans de la agrupación, también desmintió que su ex compañera este enfrentando problemas de alcoholismo.

Por otro lado, Sergio Mayer se pronunció sobre su supuesto acceso a las regalías que José José genera en su canal de YouTube, esto luego de las especulaciones que apuntan habría llegado a un acuerdo con José Joel -primogénito del Principe de la canción- para cobrar el dinero, desencadenando así un presunto distanciamiento entre la familia Sosa Noreña.

José Joel y Marysol Sosa son los hijos mayores de José José. (Foto: Instagram/@joejoeloficial)

“No hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos ni hablado de nada y no le puedo yo ayudar a eso porque yo no tengo nada que ver con las regalías de José José y eso ya lo demostré con hechos y ya se sabe, él lo sabe perfectamente, la familia lo sabe perfectamente... nada que ver”, dijo.

No obstante, aplaudió a José Joel por defender el patrimonio que dejó el famoso intérprete: “Está bien que él cuide y defienda los derechos de su padre”. Finalmente, explicó que en su momento invitó al hijo de Anel Noreña a entablar una plática para ver cómo podían solucionar los pendientes que dejó el Príncipe, sin embargo, no accedió.

“No me he acercado. Le hice la invitación en algún momento, dos veces me dijo que luego me avisaba y ya, hasta ahí quedó todo”, agregó.

