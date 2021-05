Charly López habló del supuesto romance de Paty Manterola y Luis Miguel

Foto: @patriciamanterola / Instagram - @lmxlm / Instagram

Durante semanas se ha especulado sobre el romance que supuestamente sostuvieron en los años 90 Luis Miguel y Paty Manterola, pero ahora es Chaly López, otro de los ex integrantes de Garibaldi, quien dio la cara para descartar la veracidad del amor presentado en la exitosa serie biográfica de Netflix.

El empresario aceptó que sí convivieron con el famoso cantante, pero no cree que la protagonista de Renta Congelada intimara más con él o se atreviera a tener un amorío como el mostrado en el proyecto que ha acaparado los titulares durante las últimas semanas. Incluso hasta especuló que “Paola Montero” podría tratarse de otra de sus compañeras: Pilar Montenegro.

“No hubo relación, sí nos topabamos a Luis Miguel en los aeropuertos, porque él traía su avión particular y nosotros también, por el ritmo de trabajo, nos llegamos a subir a su avión con él a platicar antes de despegar, pero jamás ví que hubiera una relación con Paty”, dijo en entrevista con los medios de comunicación.

“Sí vi una relación de amigos... pero que yo supiera que hubo una relación, la verdad no”, añadió durante el cumpleaños de su gran amigo Sergio Mayer.

Estas declaraciones ocurrieron justo antes de que la prensa le informara que la misma Paty hizo referencia a la identidad de “Paola Montero”, con la que se manifestó en desacuerdo desde el inicio.

“Ah cab... ¿lo dijo Paty? Ay golosa mi Paty, yo no sabía eso, se lo tenía muy guardado, sé que había una buena amistad pero no que anduvieran, si lo dijo Paty qué bueno, pero yo nunca los vi”, aclaró el ex de Ingrid Coronado.

Hay que recordar que el romance de “Paola Montero” y Luis Miguel mostrado en la serie de Netflix causó gran polémica en la industria del entretenimiento y la misma Patricia Manterola rompió el silencio para descartar que estuviera relacionada a dicho personaje.

“Muy por el contrario de como lo plantea la serie y, por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado’, declaró la ex Garibaldi en un contundente mensaje en Instagram.

Pero su pronunciamiento llegó justo después de que en los medios de comunicación se revivieran otras declaraciones sobre el tórrido romance que vivió con Luis Miguel.

“Llegamos a México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar. Nos bajamos y el mánager de Luis Miguel me dice ‘Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’. Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y Luis Miguel me tiró toda la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia y le dije: ‘Perdóname, pero tengo novio’”, recordó la famosa mexicana en entrevista con Suelta la Sopa hace dos años.

“Entonces, un año después, llegó mi venganza (contra Xavier). Subo a saludar a Luis Miguel en el avión, súper caballeroso, súper lindo. ‘¿Sigues de novia?’, me dice. Y yo (le dije) ‘No, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’”, añadió Materola, quien aceptó que después de esto salió a cenar en más de una ocasión con “El Sol de México”.

Fátima Molina, actriz que dio vida a “Paola Montero”, también habló del tema: “Es una fusión de varias personas que pasaron en esa etapa por la vida de Luis Miguel, que lo inspiraron para cosas positivas y no tan positivas en su vida personal. Es el reflejo de varias mujeres con las que él estuvo, que eran sus amigas y con las cuales tenía una relación bastante abierta”

