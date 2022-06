Los mejores memes que dejó Espinoza Paz tras ser criticado por Lolita Cortés en ‘La Academia’

Espinoza paz y lolita cortes (Fotos:Getty Images/Twitter)

Lolita Cortés ha sido catalogada como La Juez de Hierro por sus duras críticas hacia los participantes de varias generaciones en La Academia, pero, durante el aniversario 20 de este famoso programa de canto, los comentarios de la famosa han sido aún más punzantes y no sólo para los académicos, sino que ha arremetido contra varios famosos, entre ellos: Espinoza Paz.

Fue durante una reciente emisión del show de TV Azteca, donde Santiago interpretó su versión del éxito Un hombre normal y tras finalizar, Lola Cortés no se quedó callada al respecto.

“Yo les voy a ser honesta, a mi me choca la voz de Espinoza Paz, entonces agradezco tanto que lo cantes tú, digo ‘ay Dios Mío, muchas gracias, porque qué feo canta”, dijo.

Ante esto, Ana Bárbara -quien figura como otra de las juezas en esta edición- no estuvo de acuerdo con los comentarios de su compañera, pero Lolita le señaló tajantemente:

“Es tu amigo, escribe bonito, es buena persona, pero dile que mejor no cante”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y los usuarios de Twitter llenaron de memes las redes sociales.

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

“Espinoza Paz al escuchar que Lolita Cortes le dijo que cantaba espantoso”, escribió un tuitero y después añadió una fotografía del cantante en pleno llanto.

Mientras que otro añadió: “Lolita cortés ya le dijo a los de Kabah que son coristas de María José, a Horacio Villalobos que no es vedette, a la rubia bailarina que es tonta, a Espinoza Paz que canta espantoso, ya solo falta que le diga a Yahir que conduce de la v*rga”.

Respecto a este último comentario, cabe recordar que recientemente Lola Cortés menospreció la trayectoria de Kabah.

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

Esto sucedió durante la segunda gala del show, cuando, tras la presentación de Cesia y Andrés, quienes interpretaron el tema Vive, uno de los grandes éxitos de la banda surgida en los 90, expresó: “Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, Kabah, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, dijo con aire de menosprecio.

Las duras palabras de desagrado hacia el grupo de La calle de las sirenas llegaron a oídos de uno de sus integrantes: Héctor Apio Quijano, quien a través de un video le respondió a la crítica de La academia y le dejó claro que no permitirá que insulte ni haga menos a la banda de la cual forma parte al lado de su hermana Federica Quijano, Sergio O’Farrill, Daniela Magún y René Ortiz.

“Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno hay mucho qué decir, bueno, más bien en realidad no hay tanto qué decir... una mujer de musicales del 90, donde desapareciste”, expresó.

memes espinoza paz (Foto: Twitter)

Asimismo, Lola acudió en fechas recientes como invitada especial al canal de YouTube de Velvetine, donde participó en una dinámica que consistió en reaccionar a las polémicas interpretaciones de Fergie, Gabriel Soto e Itatí Cantoral.

En este sentido, la jueza de La Academia despotricó contra los tres famosos y señaló fallas en sus interpretaciones.

