Belinda se sinceró sobre su estado de salud tras sufrir malestares en “Machaca Fest 2022”

La cantante regresó a México tras sus polémicas declaraciones sobre el país que la vio crecer artísticamente. (Foto Instagram: @belindapop)

Tras las escandalosas declaraciones que Christian Nodal hizo durante su reciente concierto en Colombia sobre las polémicas que en los últimos meses han manchado su carrera-entre ellos su separación de Belinda-, la artista española se sinceró sobre su estado de salud después de que durante su pasada participación en el Machaca Fest 2022 se sintió un poco mareada y pese a sus malestares continuó con su concierto hasta el final, incluso, sorprendió al cantar El baile del sapito.

La protagonista de telenovelas infantiles concedió una breve entrevista telefónica al programa Hoy, donde habló sobre su estado de salud tras bajar del escenario en Monterrey. Sin rodeos, explicó que una de las razones por las cuales se mareo fue el radical cambio de temperatura que sufrió, ya que en España -país donde actualmente reside- los niveles son inferiores a los que se experimentan en el norte de México.

“Si, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor... vienes de un clima distinto más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan”, dijo.

Pero eso no fue todo, Belinda comentó que sus malestares fueron resultado de un cúmulo de emociones que vivió desde antes de presentarse en el festival, pues se sentía muy nerviosa por volver a cantar después de la pausa que tomó para interpretar a África en Bienvenidos a Edén, una serie de Netflix que marcó su regreso al mundo de la actuación después de aproximadamente 10 años.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad de no subirte al escenario en un tiempo, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia de ‘quiero que todo salga bien’”, agregó.

Por último, la intérprete de Luz sin gravedad aseguró que sus malestares terminaron en cuanto cumplió con su compromiso y actualmente se encuentra mejor. De acuerdo con la información que compartió el matutino de Televisa, Belinda regresó a su país natal para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de la serie donde comparte créditos con Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Begoña Vargas, Berta Vázquez y Amaia Salamanca.

La intérprete sorprendió a los regiomontanos pero estuvo a punto de interrumpir su show porque se sentía mal.

¿Qué dijo Belinda durante su concierto en <i>Machaca Fest 2022</i>?

La protagonista de Cómplices al rescate visitó México para participar en el festival de música y, como era de esperarse, sorprendió a sus fans regiomontanos con sus grandes éxitos. Dentro de su playlist para la presentación resaltó El baile del sapito, un tema muy solicitado por el público pero que difícilmente canta. Sin embargo, en esta ocasión impresionó con el número que llevaba preparado.

Durante su concierto hubo un momento donde se sintió mal y así lo compartió con el público: “Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten”.

Belinda pidió que el público cantara Ángel -tema que lanzó en 2003- mientras se recuperaba un poco y así lo hicieron, la española se sentó en la orilla del escenario y solo cantó unas frases. Los videos se viralizaron en redes sociales, donde algunos usuarios aplaudieron la decisión de la cantante y le mandaron muestras de cariño por su pronta recuperación.

SEGUIR LEYENDO: