Kids’ Choice Awards 2022: cómo votar por BTS, Danna Paola, BLACKPINK y más cantantes y artistas prenominados

El popular canal de televisión por suscripción infantil y juvenil estadounidense propiedad de Paramount Global, Nickelodeon, ya ha anunciado su entrega anual de los reconocidos premios Kids’ Choice Awards en su versión mexicana y para sorpresa de muchos, queridos artistas nacionales e internacionales han aparecido en su lista oficial de prenominados.

A pesar de que esta no será la definitiva, la importancia de votar por sus favoritos es indispensable, pues de ello dependerá la selección final que será anunciada previo a la entrega de los trofeos naranjas en la ceremonia que se espera sea pronto, pues la urgencia de ver a cantantes, actores, influencers y demás llenos del famoso slime es de lo más comentado en redes sociales.

La lista de prenominados y la opción de votar se abrió el 27 de junio y estará disponible hasta el próximo 24 de julio , cuando las categorías se hagan oficiales. Por ello aquí te mostramos cómo votar por algunos de los artistas más populares en la industria del entretenimiento, de la talla de Danna Paola, Los Polinesios, Kenia Os, BLACKPINK, Emilio Osorio, Evaluna, el cantante Camilo, Karol Sevilla, BTS y hasta Coldplay.

Votos en el sitio de Nickelodeon y redes sociales

Como primer paso es importante no olvidar la fecha límite de votación, ya que se espera que días antes de que se cierren las votaciones el sitio web de la empresa infatil responsable de grandes caricaturas como Bob Esponja, Los padrinos mágicos y Las tortugas ninja se sature y algunos intentos se vean interrumpidos, o incluso no lleguen a contar debido al alto flujo de personas haciendo lo mismo en el sitio.

Para poder votar directo es necesario entrar al sitio web: www.kcamexico.com, dirigirte a la sección Kids’ Choice Awards 2022 y buscar a tu artista favorito o la categoría en la que está compitiendo para tener una nominación oficial. Esta es la forma tradicional de emitir tú decisión, sin embargo ya existen algunas más “avanzadas”.

También podrás hacerlo así: en Instagram comentando en cualquier posteo de la cuenta de @NickelodeonLA usando el hashtag (#) del prenominado + el hashtag #KCAMéxico. La plataforma de fotografía más famosa del mundo no es la única opción, pues se ha habilitado también en Twitter usando el hashtag del prenominado favorito + el hashtag #KCAMexico en cada uno de sus tuits, comentarios, respuestas o RTs.

Los prenominados a los Kids’ Choice Awards 2022

Artista latino

– Camilo

– Sebastián Yatra

– Karol Sevilla

– Danna Paola

– Piso 21

– Manuel Turizo

– Sofía Reyes

– Reik

Actriz favorita

– Macarena García

– Ana Tena

– Isi Vives

– Estefi Merelles

– Evaluna

– Ángela Rincón

– Maia Reficco

– Clara Galle

Actor favorito

– Mauricio Abad

– José Giménez Zapiola

– Emilio Osorio

– Santiago Achaga

– Sebastián Silva

– Kevsho

– Ralf

– Iker García

De creador a artista

– Ingratax

– Mont Pantoja

– Kenia Os

– Bruses

– Humbe

– Polinesios

– María Becerra

– Leon Leiden

Canción viral

– Sebastián Yatra | Tacones Rojos

– Zzoilo & Aitana | Mon Amour

– Camilo | Índigo

– Danny Ocean | Fuera del Mercado

– Yahritza Y Su Esencia | Soy El Único

– Morat | Llamada Perdida

– Paulo Londra | Plan A

– Sofía Reyes & María Becerra | Marte

Hit del año internacional

– Imagine Dragons X J.I.D | Enemy

– Harry Styles | As It Was

– Camila Cabello Ft. Ed Sheeran | Bam Bam

– Coldplay & BTS | My Universe

– Justin Bieber | Ghost

– Olivia Rodrigo | Traitor

– Shawn Mendes | When You’re Gone

– 5 Seconds of Summer | Complete Mess

BTS

La kpop band surcoreana del momento BTS destaca en cuatro apartados que son Máster fandom por su poderoso Army, Artista global favorito, Grupo Kpop favorito y Hit del año internacional con su colaboración con la banda Coldplay titulada My Universe.

BLACKPINK

-Grupo de K-pop favorito

En esta categoría la exitosa banda femenina compite como el grupo favorito del k-pop en la premiación de Nickelodeon, pero los rivales son fuertes pues artistas como EXO, Super Junior, TXT, SEVENTEEN, Red Velvet y Momoland también están.

