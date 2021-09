Eugenio Derbez aceptó su rivalidad con Andrés Bustamante: “Mi vida dependía de ganarle al Güiri-güiri”

Eugenio Derbez y Andrés Bustamante se enfrentaron involuntariamente en busca de la audiencia (Foto: Cuartoscuro)

Promocionando su nueva película CODA, donde Eugenio Derbez participa por primera vez en una producción internacional con un papel más cercano al drama que a la comedia, se presentó el actor con el entrevistador Alex Montiel, conocido por su personaje El escorpión dorado.

En la charla, el también productor habló de distintos temas relacionados con su trayectoria y se remontó a aquella época cuando participaba como parte del equipo de Deportes en Televisa comisionado para la cobertura de los Juegos Olímpico y Mundiales. Participó como “El súper portero” y otros personajes en ediciones mundialistas de La jugada con Raúl Orvañanos.

Por su parte, en la pantalla de TV Azteca brillaba al mismo tiempo Andrés Bustamante, quien también participó en varias justas internacionales en la década de los 90.

“Me siento muy orgulloso de eso porque sí fue una época en que mi vida dependía de ganarle al Güiri Güiri. Y él me decía: ‘A mí me traen igual, yo tengo que ganarle a Derbez todos los días’. Esta lucha se convirtió en algo muy icónico para las Olimpiadas y los Mundiales”, comenzó a recordar el patriarca de la familia Derbez.

Derbez participó como "El súper portero" en ediciones mundialistas de "La Jugada" con Raúl Orvañanos Foto: (Eugenio Derbez / Intagram)

Pero esta aparente rivalidad entre cómicos fue sólo producto de la intención de atraer el rating por parte de las televisoras, pues entre ellos existe camaradería y una gran admiración que el protagonista de No se aceptan devoluciones expresa por Bustamante, quien triunfaba en las transmisiones de Azteca con el equipo comandado por el experimentado José Ramón Fernández, Los protagonistas.

“Tuve la suerte de conocer a Andrés sobre la marcha en los Mundiales. Yo lo admiraba porque él empezó un evento antes que yo; él fue el primero en hacer humor en las Olimpiadas, era un ejemplo a seguir y lo admiraba profundamente. Con Andrés nunca tuve una rivalidad porque para mí era una admiración”, añadió.

"Ponchito" ha sido comparado con "El Barnaby" (Foto: Cuartoscuro)

Y respecto a algunos comentarios que señalan que personajes como “El Barnaby”, de Derbez y “Ponchito”, de Bustamante, ostentan misteriosas y múltiples similitudes, el hijo de la recordada Silvia Derbez expresó:

“Había muchas cosas de Ponchito que se podía parecer al Barbany. Pero si algo teníamos por ética... cuando hay algo que siento que se parece al de alguien, prefiero no hacerlo, pero en este caso eran cosas que habían crecido por su lado y se parecían.”

Derbez no escatimó en halagos para el comediante detrás de otros personajes emblemáticos como “El doctor Chunga”, “Greco Morfema” y “El Hooligan”, a quien equiparó en talento con estrellas del cine de oro.

“A lo que voy con esto es que nunca tuve una rivalidad; la primera vez que conocí a Andrés Bustamante fue un caballero, nunca fue hostil, para mí es uno de los más queridos amigos. Es una gente a la cual quiero, admiro y respeto mucho. Para mí es uno de los mejores comediantes que ha dado México a la altura de un Chespirito o un Cantinflas”, aseveró.

El humorista de 62 años continúa vigente en el medio (Foto: Cuartoscuro)

En junio de 2021, el emblemático periodista deportivo narró a Infobae México su testimonio sobre aquellos años, en el Mundial México ‘86, que da fe de las anécdotas de Derbez. Así lo dijo José Ramón Fernández sobre su guerra contra Televisa desde la naciente Imevisión:

“Bueno, todos los días nos monitoreaban. A ellos les gustaba trabajar mucho el rating minuto a minuto, que es terrible. Es un desgaste total el ‘qué va a pasar, qué va a pasar’. Entonces nosotros empezábamos a jugarles un poco chueco. Yo decía ‘bueno, señoras y señores, prepárense porque viene un personaje maravilloso, no se lo pueden perder’ y ellos sospechaban que iba Andrés, entonces tenían a Derbez, casi lo metían ya y a mí me decían ‘ya se fueron a comerciales ellos’, entonces yo seguía hablando y ellos no sabían qué hacer y finalmente una vez que terminaba Derbez hacíamos el análisis de alguna cosa, de un gol y entonces entraba Andrés. Le fastidiábamos el minuto a minuto constantemente. Era una guerra de ratings muy fea, muy sucia.” recordó “Joserra”.

SEGUIR LEYENDO: