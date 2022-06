Cómo reaccionó Alfredo Adame a la “salida del closet” de su hijo Sebastián: “Tenía mucho miedo”

Alfredo Adame no ha tenido contacto con su hijo Sebastián; el actor pretende que su reencuentro sea ante la prensa, intención que descarta el joven (Foto: Instagram)

Este sábado 25 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de México la edición número 40 de la Marcha del orgullo LGBT+, que logró convocar según estimaciones oficiales al rededor de 300 mil personas que se dieron cita en el emblemático Paseo de la Reforma para hacerse visibles, celebrar su identidad y exigir el respeto de la sociedad.

A esta multitudinaria manifestación acudió Sebastián Adame, hijo del actor Alfredo Adame, quien lució feliz acompañado de su madre, la también actriz Mary Paz Banquells. Además, Alfredo se hizo presente en la marcha, aunque no al lado de su hijo, sino como parte de un contingente de famosos.

Llamó la atención que fue el mismo Sebastián quien prefirió no encontrarse con su padre, a quien desde hace tiempo no ve, en una ocasión tan especial, pues según el joven, prefiere reencontrarse con él en un ambiente íntimo y familiar.

Sebastián acudió al "Pride" con su mamá (Foto: Instagram/@sebas_gaymer13)

Sebastián recalcó ante los medios presentes que lo único que siempre le ha pedido a su padre es que no haya cámaras cuando se vuelvan a encontrar, pero Adame no ha prestado atención a esta solicitud ya que quiere que sea un encuentro mediático.

“Si quiere algo, que sea en privado, lejos de la cámara. Yo no voy a andar haciendo un Big Brother con algo que se supone que tenemos que ver (él y yo)”, dijo el joven, quien hace unos días contó cómo fue que declaró su orientación sexual a sus padres, cuando en 2017 tras sufrir un accidente automovilístico, decidió “salir del closet”.

“A mi mamá le sorprendió un poco, no tanto, pero sí le sorprendió, y le dolió un poco que no le hubiera dicho antes. Me abrazó, me aceptó, me dijo ‘te quiero mucho, sabes que puedes contar siempre conmigo, tú sabes que te amo y que eres mi hijo sin importar lo que sea’”, contó el joven de 23 años para el programa Todo para la mujer.

Sebastián no ve a su padre desde hace un par de años, pues el actor está distanciado de sus tres hijos (Fotos: Infobae México/ Instagram @sebas_gaymer13)

“Y me dijo que no le gustaba que le estuviera mintiendo, cuando le decía que salía con una chica cuando en realidad era con un chico”, añadió el hijo de Mary Paz Banquells.

Respecto a la reacción de Alfredo Adame, Sebastián contó que también recibió apoyo:

“Él estaba más serio, se enteró el mismo día que todo México, bajándose del avión y obviamente yo iba con el corazón en la mano, tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar. Él estaba muy serio y en su momento cuando hablé con él le dije: ‘papá, soy yo, no lo voy a cambiar’ y en ese momento me dijo ‘yo te apoyo y te quiero’”, contó el joven.

Alfredo y Mary Paz, hoy divorciados, procrearon a Diego, Alejandro y Sebastián Adame (Foto: Captura de pantalla)

Y es que poco antes de comunicarle a sus padres su orientación sexual, Sebastián Adame sufrió un fuerte accidente de tránsito que casi termina con su vida.

Gracias a esta experiencia decidió que quería sería feliz, cosa que no lograba debido al secreto de sus preferencias. Así lo recordó Alfredo Adame en 2018: “Hace como un año Sebastián me lo confesó. Con mis hijos siempre he tenido una comunicación amplia. Después de meditarlo, lejos de enojarme, lo consideré un acto de honestidad y le dije: ‘Te amo, te respeto y estoy contigo en lo que sea’. Además, le pedí que no lo escondiera”.

Por su parte, Sebastián contó en 2019 a Venga la alegría cómo tomó la decisión de mostrarse sin secretos ante su familia: “Hace dos años, el primero de abril tuvimos un accidente en el coche muy fuerte, yo estuve a dos de morirme porque me salí volando de la camioneta, caí ocho metros delante de dónde quedó la camioneta”

Diego y Alejandro actualmente tampoco tienen cercanía con el polémico actor (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

El hijo de Alfredo agregó que terminó con el rostro desfigurado por el arrastre con el pavimento de la carretera de Guanajuato, así como con varios huesos rotos.

“Estuve a dos de morirme y pues la verdad me puse a pensar, primero en 2017 estuve muy deprimido, fueron muchas cosas tan cerca del divorcio de mis papás, luego que pasó el accidente”, recordó el joven que estaba determinado a buscar su felicidad y eso implicaba revelar la verdad frente a sus papás.

“Es una piedra muy fea de cargar, te causa depresión, no eres tú al cien por ciento. Lo único importante es que tú simplemente salgas y lo digas, no tengas miedo”, dijo entonces Sebastián Adame.

SEGUIR LEYENDO: