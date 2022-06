Carmen Campuzano festejó 10 años de sobriedad: “Sin probar una gota de alcohol ni un gramo de locura”

La modelo casi 30 mil seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@carmencampuzanooficial)

Carmen Campuzano es una de las figuras del mundo del espectáculo mexicano más controversiales, pues su tormentoso pasado donde de pasar a protagonizar grandes portadas para revistas de moda reconocida mundialmente, sus problemas con el alcohol y drogas terminó escandalizando con potencia sus problemas en televisión nacional.

A 10 años de ello y con una carrera nuevamente en labor, la ahora también cantante y DJ festeja el haber tomado la decisión de no consumir todo aquello que la mantuvo al filo de la muerte por algún tiempo y la mejor manera para hacerlo fue triunfando en la XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México, donde presentó su trabajo que en los últimos años la ha consagrado como un ícono.

“He enriquecido mucho mi persona, he crecido mucho y he trabajado mucho con mi corazón, mi ser y mi pensamiento para acomodar cosas, creencias y culpas y situaciones que yo cargaba. Y tengo 10 años sin probar una gota de alcohol ni un gramo de locura, nada de nada”, mencionó en una entrevista para TVyNovelas.

Carmen es modelo y cantante (Foto: Twitter/@la_campu)

La modelo no dudó en compartir su sentir a una década de estar a punto de perder la vida por las circunstancias que al principio ensuciaron su imagen pública pero ahora son un referente de superación, también comentó cómo esa decisión le ayudó a recuperar la comunicación con sus hijos, pues tiempo atrás el gran escándalo fragmento su familia.

“Llevo una vida muy sana y he resarcido muchos momentos perdidos con mis hijos. Tengo mis pacientes de tanatología y tengo una especilización en prevención del suicidio”. agregó la también cantante.

La calidez de la comunidad LGBT+

Más de 250 mil personas asistieron en esta edición 2022 (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Tras su exitosa presentación en la edición número 44 de la marcha del Orgullo, Carmen Campuzano compartió su sentir sobre el cariño que las personas LGBT+ le han brindado en los últimos 10 años cuando algunos medios de comunicación se aprovecharon de su desgracia, compañeros la traicionaron hablando mal de ella y perdió hasta los patrocinios de importantes marcas.

“La comunidad LGBT ha sido muy importante desde mis inicios, los amo y los apoyo y cada año que sumamos algo nuevo para esa equidad en sus derechos me hace muy feliz. Es impresionante la calidez con que me reciben donde me paró. Me acuerdo que mi primera presentación como di fue en un salón muy famoso que está por el metro Normal. Se llama Caribe y venía una Draga famosísima de Estados Unidos pero la gente gritaba ‘DJ Campu, DJ Campu’ con una gran emoción. Y no me lo vas a creer la gente se quedó afuera porque ya no alcanzó a entrar, te juro que lloré de emoción”, agregó.

Carmen Campuzano reconoció que la comunidad es importante en su vida y carrera (IG: carmencampuzanooficial)

Defiende a la comunidad de los comentarios de Yuri

Hace unas semanas en entrevista con el programa De Primera Mano, Campuzano se mostró agradecida ante el cariño que ha recibido por parte de la comunidad, asimismo aprovechó su intervención para enviar un mensaje de apoyo a todos aquellas personas que se han sentido agredidas por exponer sus preferencias sexuales.

“Creo que ella, y esas personas, tienen que reflexionar, es lo único que te puedo decir. Respetemos los designios de Dios, porque así nacemos y contra eso, el humano no tiene que decir. Sólo Dios da la última palabra y muy bendecidos todos. Yo soy muy bendecida con mi comunidad gay y lo demás no me importa”, declaró Campuzano. “Los amo, los bendigo y le comparto un montón de locura también”, añadió.

