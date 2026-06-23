Colombia

Turismo de cirugías plásticas: mujer murió en Medellín durante un procedimiento para extraer biopolímeros de sus glúteos

Las autoridades verificarán si el especialista y la institución cumplían los requisitos para realizar este tipo de intervenciones, mientras que Medicina Legal busca determinar la causa del fallecimiento

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La complicación ocurrió tras una hora y 10 minutos de iniciada la extracción de biopolímeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia es uno de los destinos reconocidos a nivel internacional por la cantidad de profesionales que realizan cirugías plásticas, por lo que decenas de mujeres toman la determinación de operarse en territorio nacional. Sin embargo, existe un riesgo cuando deciden realizarse las intervenciones en lugares que no están autorizados.

Uno de los casos más sonados en los últimos meses fue el de Yulixa Toloza, que se sometió a una intervención para reducir medidas en un centro de estética que no tenía los permisos para realizar el procedimiento, por lo que falleció horas después de ingresar al lugar ubicado en Bogotá. Como ella hay gran cantidad de mujeres y un nuevo caso se presentó en Medellín.

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La nueva víctima es Paula Andrea Beltrán, que murió durante un procedimiento para retirar biopolímeros de los glúteos, una intervención por la que había pagado $38 millones y que ahora es objeto de una investigación para establecer qué causó el deceso y si el médico y el centro asistencial cumplían las exigencias para practicarla.

El lamentable caso se convirtió en la segunda muerte registrada en 2026 en la ciudad en medio de procedimientos estéticos. El anterior ocurrió el 28 de febrero y la víctima fue Carolina Merchán Jaramillo, de 30 años, que se sometió a una intervención en otro centro estético de El Poblado.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Medicina Legal busca determinar la causa del fallecimiento ocurrido a finales de la semana pasada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Beltrán Sandoval tenía 41 años, era colombiana, residía en Nueva York (Estados Unidos), y trabajaba como asistente de enfermería. Viajó a la capital antioqueña para visitar a sus familiares y someterse a la extracción del material que se había aplicado en la cadera y los glúteos.

La intervención se realizó en un quirófano de la Torre Médica El Tesoro, en ese sector de Medellín. Según el informe judicial, difundido por el diario local El Colombiano, la complicación ocurrió después de una hora y 10 minutos de iniciado el procedimiento.

La paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio en el quirófano

De acuerdo con la información entregada a las autoridades por directivos del establecimiento médico, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la cirugía. El personal de salud inició maniobras de reanimación, pero no logró revertir la emergencia y la mujer murió en el lugar.

El reporte también señala que las maniobras de reanimación le dejaron marcas en el pecho, además de las lesiones propias de la intervención en la cadera. Beltrán había llegado a Medellín el 15 de junio y el procedimiento había sido programado desde Estados Unidos, además, se reveló que ya lo había cancelado antes del viaje.

Según el informe médico mencionado en el diario local, la paciente no tenía patologías conocidas que pudieran anticipar una complicación de este tipo. Por esa razón, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se realizarán las evaluaciones para establecer la causa de la muerte.

Equipo médico con mascarillas y gorros realiza una cirugía bajo luces en un quirófano moderno.
Versiones preliminares indican que murió tras un paro cardiorrespiratorio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Seccional de Salud de Antioquia investigará al médico y al centro asistencial

La respuesta oficial apunta ahora a resolver dos interrogantes: la causa clínica del fallecimiento y las condiciones en que se practicó la cirugía. La Seccional de Salud de Antioquia anunció que iniciará las investigaciones correspondientes para verificar si el médico y el centro donde se realizó la intervención contaban con todos los requisitos necesarios para este tipo de procedimientos y así descartar que se trate de un caso similar al de Yulixa Toloza en Bogotá.

Cabe mencionar que ese protocolo se activa cada vez que se presenta una muerte o una complicación con pacientes sometidos a intervenciones de este tipo. En paralelo a la revisión de la autoridad local, también avanzan las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Cuatro cirujanos en batas azules, mascarillas y gorros quirúrgicos realizan una operación de trasplante en un quirófano con monitores de signos vitales y luces.
Las autoridades intentan establecer si el centro tenía los permisos requeridos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte de Beltrán ocurrió en una ciudad que se ha consolidado como destino de cirugías plásticas, por lo que el caso vuelve a poner bajo revisión la seguridad de los procedimientos estéticos practicados en Medellín.

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