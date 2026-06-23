Colombia

El triunfo de Abelardo de la Espriella cambió el mapa político de América Latina: así se ve la región entre la derecha y la izquierda

La llegada de la derecha al poder en Colombia podría convertirse en uno de los movimientos políticos más relevantes de la región en 2026

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Acuarela de un mapa de América del Sur y Centroamérica con masas terrestres vibrantes y océanos azules. Un péndulo dorado se balancea sobre Brasil, mostrando un efecto de desenfoque.
Colombia da un giro histórico y pone en jaque el equilibrio de fuerzas en América Latina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La victoria del abogado Abelardo de la Espriella en el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia no solo marca un cambio de rumbo para el país, sino que sacude el tablero geopolítico de América Latina.

Con el 99,99% de las mesas informadas por la Registraduría, De la Espriella consolidó 12.959.542 votos, al superar por un estrecho margen de 250.830 sufragios al líder de izquierda Iván Cepeda, que alcanzó 12.708.712 apoyos en una jornada que mantuvo en vilo a todo el continente.

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Este resultado frena el predominio de la izquierda en una de las naciones tradicionalmente más influyentes de la región y abre una nueva era de relaciones internacionales en el ‘vecindario’. La llegada de una postura de derecha al poder en Colombia altera el equilibrio de fuerzas en un mapa que, hasta 2026, mostraba una clara hegemonía de movimientos progresistas y mandatarios de izquierda en los países más poblados del continente.

Un continente dividido en bloques políticos

Con este viraje institucional de Colombia, el mapa regional se reconfigura notablemente, dividiéndose entre naciones de derecha, gobiernos de izquierda y un pequeño grupo de países en transición. Hasta el momento, el progresismo mantiene el control de gigantes geográficos y estratégicos como México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras y Guatemala, a los que se suman naciones caribeñas como Cuba y Jamaica.

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Abelardo de la Espriella saluda al centro. Nayib Bukele a la izquierda y Javier Milei a la derecha. Fondo: un mapa de América Latina.
Abelardo de la Espriella se unió a las figuras de derecha en América Latina, como lo son Nayib Bukele, en El Salvador, y Javier Milei, en Argentina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por otro lado, la derecha consolidó sus bastiones en países como Panamá, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. Mientras tanto, territorios como El Salvador y Argentina se preparan para sus próximas jornadas presidenciales previstas para 2027; Brasil (que es de izquierda) aguarda sus comicios de octubre de este mismo año y Haití se mantiene bajo la categoría de gobierno en transición política.

El voto en el exterior: un reflejo de las tendencias regionales

El comportamiento de los votantes colombianos residentes en el extranjero funcionó como un espejo del clima político que se vive en cada una de esas naciones vecinas. En la gran mayoría de los consulados de América Latina, la idea de que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia de la República barrió de manera contundente, especialmente en aquellos países que hoy sufren crisis migratorias o divisiones ideológicas.

El ejemplo más cercano se registró en Venezuela, donde De la Espriella obtuvo unos contundentes 19.682 votos (79,67%) frente a apenas 4.911 (19,88%) de Iván Cepeda. Esta misma tendencia de rechazo al progresismo se repitió con fuerza en Panamá, donde la derecha sumó el 76,02%, en Ecuador con un 65,91%, en Perú con el 73,92% y en Bolivia, donde alcanzó un notable 76,12% de los respaldos.

Mapa de América Latina con países en azul y rosado. Leyenda de colores indica Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Nombres de países y porcentajes. Logo Infobae.
Tras las elecciones presidenciales de segunda vuelta, estos son los porcentajes en el preconteo de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en América Latina -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Incluso en países con administraciones de izquierda consolidada, la comunidad colombiana optó mayoritariamente por el cambio político de derecha. En México, De la Espriella se impuso con el 66,89% de los sufragios, mientras que en Chile logró el 51,40% en un cabeza a cabeza muy reñido frente al 46,99% de Iván Cepeda.

Las únicas excepciones notables donde la izquierda de Iván Cepeda logró cantar victoria en el exterior fueron Cuba, con un sólido 78,08% de los votos, Brasil con un 53,70% y Argentina (que preside Javier Milei), donde el senador lideró con 5.550 apoyos.

Un nuevo ajedrez para la diplomacia colombiana con el ‘Tigre’ en la Presidencia

La victoria de la derecha en Colombia obliga a las cancillerías de la región a repensar sus alianzas estratégicas en materia de economía, seguridad y fronteras. La nueva Presidencia de Colombia pasará de tener una sintonía ideológica directa con los gobiernos de Caracas y Brasilia a convertirse en un contrapeso político en la zona, lo que podría modificar los ritmos de integración latinoamericana y los diálogos regionales sobre migración y lucha contra el narcotráfico.

La elección presidencial colombiana, en la que Abelardo de la Espriella ganó, podría convertirse en un punto de inflexión para la política latinoamericana en los próximos año - crédito Santiago Saldarriaga/AP Foto
La elección presidencial colombiana, en la que Abelardo de la Espriella ganó, podría convertirse en un punto de inflexión para la política latinoamericana en los próximos año - crédito Santiago Saldarriaga/AP Foto

A nivel interno, la reñida diferencia deja claro que De la Espriella asumirá el poder sobre un país dividido y bajo la mirada vigilante de un continente que observa con atención si este giro a la derecha en Colombia representa el inicio de un nuevo ciclo político para toda América Latina.

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