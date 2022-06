Rosa Gloria Chagoyán anunció serie de “Lola la trailera”

La actriz y cantante mexicana nació el 11 de octubre de 1953, actualmente tiene 68 años. (Foto Instagram: @rosagloriachagoyan)

Dentro de la historia del cine nacional resaltan actores que trascendieron de generación en generación por el impacto que tuvieron en el público gracias a sus personajes; Rosa Gloria Chagoyán es, sin lugar a dudas, una de ellas.

Y es que durante la década de los 80 la oriunda de la Ciudad de México marcó una pauta en la industria cinematográfica con Lola la trailera, una mujer que -sin importar los estereotipos- conquistó las principales rutas del país con su gran medio de transporte.

Ya pasaron casi cuatro décadas desde que se estrenó Lola la trailera -cinta que dio pie a una trilogía- y su protagonista, Rosa Gloria Chagoyán, no solo continúa trabajando en el medio artístico nacional, en los últimos años también se ha dedicado a apoyar asociaciones de mujeres que trabajan en medios de transporte y sigue conduciendo su trailer.

Foto: (EFE)

Sin embargo, muchos esperan el regreso de su icónico personaje a la pantalla grande y todo parece indicar que muy pronto su deseo se hará realidad. Y es que durante un encuentro con los medios recuperado por el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, la intérprete mexicana confirmó que actualmente se encuentra en pláticas para la realización de una serie sobre Lola la trailera.

La actriz -quien está por festejar su cumpleaños número 69- explicó que se tomó la decisión de hacer un producto audiovisual destinado para la pantalla chica porque actualmente no cuenta con los recursos suficientes para trabajar en una película de tal magnitud como fue su trilogía, además de posiblemente no tenga el mismo impacto que antes.

“Vamos a hacer una serie de televisión de Lola la trailera porque películas... ya no se pueden hacer con tanta producción como antes, eran películas con muchísima producción, pero pues ahora tienes que estrenar en los cines pequeños y eso no se recupera, por eso no podemos hacer películas con grandes producciones, pero una serie de televisión sí”, declaró.

Foto: Ig/@rosagloriachagoyan

La intérprete adelantó que la producción de la serie podría comenzar hasta 2023: “Eso sería hasta el año que entra, todavía falta”. Aunque no quiso profundizar mucho en el tema para mantener el mistero, también dejó entrever la posibilidad de que regrese como la protagonista.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: