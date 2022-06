Mujer interpretó llorando canción de Gloria Trevi afuera de su concierto y la viralizaron: “Se escucha lastimada, pero de la voz”

Fan de gloria trevi llora en concierto (Foto: Captura de pantalla/tiktok)

Gloria Trevi se ha caracterizado a lo largo de su carrera por conectar con su público a través de la música, tan es así que, en esta ocasión, una mujer que acudió el pasado 4 de junio al concierto que la intérprete dio en el Domo Care de Nuevo León se viralizó tras entonar una melodía y comenzar a llorar estrepitosamente a las afueras del recinto.

El clip fue compartido por la cuenta oficial de Domo Care (@domocare) en TikTok y se puede observar a un hombre que entrevista a una mujer que acudió a escuchar a la intérprete de éxitos como Todos me miran, Con los ojos cerrados y Vestida de Azúcar.

Así, en los primeros segundos del audiovisual se escucha a la fan entonando a todo pulmón algunos versos de la canción No querías lastimarme, mientras pareciera que comienza a llorar.

Ante esto, el entrevistador le preguntó a la conmovida asistente: “¿Qué le dirías a Gloria?”.

Y ella respondió, mientras ahogaba un grito: “Que la amo mucho”.

Este TikTok rápidamente alcanzó más de 800 mil vistas y los usuarios no tardaron en reaccionar al curioso momento, pues algunos se percataron que la seguidora de Trevi no era la más afinada.

“Jajajaja, sí se escucha lastimada, pero de la voz”. “No la critico porque podría ser yo”. “Yo afuera de la casa de mi ex”. “Con estilo propio para que no digan que le copió”, fueron algunas de las primeras menciones.

No obstante, aunque algunos chistes surgieron por el video, otros cibernautas se mostraron más empáticos con la mujer y aprovecharon el espacio para debatir sobre el impacto que tienen los músicos en las personas.

“Muchos les da risa por el fanatismo de una persona a su artista favorito, pero lo que no entienden es lo que esa persona pasó y gracias a su música”. “Ay, no puedo dejar de verlo, dan ganitas de abrazarla, reír y llorar al mismo tiempo”. “Subestimamos el poder de la música y de un artista”. “En ocasiones los artistas no saben el impacto que causan en las personas que son sus fans”, sentenciaron.

Asimismo, no faltaron los internautas que etiquetaron a Gloria Trevi en el video y le pidieron que le diera un saludo a la joven fan o le diera una cortesía para otro concierto.

“@gloriatrevioficial deberías considerar mandarle un saludito”. “@gloriatrevioficial ella nos representa a los TreviLander, así somos, sin filtros, amamos con los ojos cerrados”, escribieron.

La cantante tiene muchos fans (Foto: Gloria Trevi Instagram)

Gloria Trevi canceló concierto en Xalapa

Cabe recordar que hace más de un mes, Gloria se vio en la necesidad de cancelar uno de los conciertos que daría en Xalapa, debido a que colapsó un escenario.

El evento se realizaría el pasado 14 de mayo en el Estadio de Beisbol de la USBI y tuvo que ser pospuesto por las complicaciones. En este sentido, usuarios de Twitter reportaron que las columnas que sostenían el techo de la estructura cayeron, dejando a la cantante sin un espacio en cual cantar.

“Mi raza de Xalapa, debido a un percance técnico, el show de esta noche tendrá que posponerse, agradecida con Dios de que nadie haya salido lastimado... Pronto mi oficina les informará de la nueva fecha en la que se llevará a cabo este evento. Como siempre, cuidando la seguridad de ustedes”, dijo en ese entonces la cantante.

SEGUIR LEYENDO