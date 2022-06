Yuri exigió que sus bailarines sean delgados: “Se tienen que conservar”

Yuri mencionó que sus bailarines no podían tener sobrepeso (Fotos: Cuartoscuro/ Instagram/@oficialyuri)

La cantante Yuri hizo una particular exigencia a sus bailarines, quienes formarán parte de su nueva gira titulada Euforia Tour 2022. Esta serie de conciertos dará inicio en noviembre en la Arena Ciudad de México.

En conversación con Ana María Alvarado en Todo para la mujer, la intérprete de La maldita primavera reveló que ninguno de sus bailarines podrá subir de peso durante toda la gira.

“Ellos están estrictamente con una petición de mi parte: que se tienen que conservar delgados, porque muchos bailarines entran, empieza el tour y luego echan la panza”, mencionó.

Su gira comenzará en noviembre (Foto: Euforia Tour 2022)

En dicha entrevista, Yuri relató que de 100 bailarines que participaron en su casting, solo 30 fueron seleccionados para la gira, algunas de las fechas de la misma serán 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México; 12 de noviembre en la Arena Monterrey, 25 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco y el 3 de diciembre en Mérida, Yucatán.

Aunque su comentario podría calificarse como “gordofóbico”, la cantante de 58 años explicó las razones por las que estableció esa exigencia, destacando que busca ofrecer un espectáculo que disfrute visualmente su público:

“No tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, porque obviamente para el taco de ojo para la señora”, dijo Yuri en Todo para la mujer. Además, destacó que para estar en un show con ella, la disciplina de sus colaboradores es esencial.

La cantante dijo que no tiene nada en contra de las personas gordas (Foto: Instagram/@oficialyuri)

“Porque si tú ves, todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos; entonces, digo, estar conmigo es mucha disciplina, no crean que van a estar gordos”, finalizó.

Cabe señalar que en conversación con Ventaneando, Yuri reveló recientemente que no pretende bailar mientras canta en su nueva gira, pues para ella, esa es la única manera en que su público disfrutará del concierto. “Ya le vamos bajando de tonito porque ya no nos podemos disfrazar. Las artistas hay una edad a donde ya no se puede uno disfrazar, porque ya pasa uno a ser disfraz y ya hasta da uno lástima”, mencionó al vespertino de Azteca.

Qué es la gordofobia

Yuri defiende que su exigencia se apega solo a los requisitos que le convienen a su tour, pero el comentario podría interpretarse como esta forma de violencia.

De acuerdo con la Comisión para Prevenir la Discriminación (COPRED), la gordofobia es el rechazo o discriminación a las personas con obesidad o sobrepeso, solo por el hecho de serlo limitando el acceso a sus derechos y atentando contra la salud mental.

Aunque es evidente que el sobrepeso o la obesidad pueden acarrear problemas de salud para las personas que lo viven, no es deber de terceros señalar esa condición y mucho menos si se realiza de una forma despectiva o hiriente.

Aunque en esta ocasión no hubo críticas a la cantante, Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida artísticamente como Yuri, ha estado en el ojo mediático por algunos comentarios del pasado que han ofendido a la comunidad LGBTQ+. En esta ocasión, la también histrionisa dio nuevamente de que hablar debido a que compartió públicamente su postura sobre el aborto.

Yuri ha sido calificada como homofóbica (Foto: Instagram / @oficialyuri)

“No soy feminista, creo que tanto el hombre como la mujer, tenemos un lugar que Dios nos dio [...] esa es mi forma de pensar, no quiere decir que todas las feministas me tengan que hacer caso, las respeto, pero yo pienso, yo no soy feminista. Antes, si era feminista, ¡uh!”, evocó la veracruzana en el programa Algo Personal.

La razón por la que comenzaron a decirle homofóbica fue que en el 2016 cuando la también presentadora de programas como La Voz Kids o ¿Quién es la Máscara?, halagó y promocionó la película PINK, cuya trama sostiene que las familias del mismo sexo aparentemente no deben adoptar, hecho que molestó a la comunidad que lucha por los derechos de las personas LGBT+

