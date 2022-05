Yuri compartió su postura sobre el aborto: “Me van a tirar en redes”

Yuri Se Dijo En Contra Del Aborto Por Sus Valores Cristianos En Una Entrevista Con Jorge Ramos Video: Instagram/@Vix

En los últimos meses, la intérprete Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida artísticamente como Yuri, ha estado en el ojo mediático por algunos comentarios del pasado que han ofendido a la comunidad LGBTQ+. En esta ocasión, la también histrionisa dio nuevamente de que hablar debido a que comnpartió públicamente su postura sobre el aborto.

Fue durante una entrevista para el nuevo programa de Jorge Ramos, Algo Personal, donde la cantante veracruzana fue cuestionada sobre diversos temas como su trayectoria, los momentos más complejos de su vida dentro y fueras de los escenarios, sus posiciones ideológicas, el feminismo y el aborto.

La plática empezó a subir de tono cuando Jorge Ramos cuestionó a la intérprete de Ya no vives en mí, Maldita primavera, Detrás de mi ventana, entre otras, sobre el movimiento feminista que ha crecido exponencialmente en México y sobre los derechos que se exigen.

Yuri se dijo en contra del aborto por sus valores cristianos: Foto: Cuartoscuro

“No soy feminista, creo que tanto el hombre como la mujer, tenemos un lugar que Dios nos dio [...] esa es mi forma de pensar, no quiere decir que todas las feministas me tengan que hacer caso, las respeto, pero yo pienso, yo no soy feminista. Antes, si era feminista, ¡uh!”, evocó la veracruzana en el programa Algo Personal.

Con relación a los derechos de las mujeres, la intérprete nuevamente fue cuestionada por su postura antiaborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo: “¿No tienen las mujeres el derecho de hacer lo que ellas quieran con su cuerpo?”, preguntó el renombrado periodista de 64 años.

Ante la insistencia y asombro de Jorge Ramos, la cantante mexicana afirmó que las mujeres tienen toda la libertad de disentir y de exigir derechos, pero, desde su postura como cristiana, dejo en claro que no pueden justificar esa parte con el “asesinato” de un “ser humano”.

La cantante mexicana señaló que antes era Feminista (Foto: @oficialyuri)

“Sí, claro que tenemos el derecho, pero de matar una vida no estoy de acuerdo Jorge, porque estás matando, es un asesinato. Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha gente… me van a tirar en las redes, ¡me vale!”, confesó tajantemente la intérprete de 58 años.

“Que tienen su derecho, sí, por supuesto que las mujeres tenemos derechos, nadie puede gobernarnos. Sí, tenemos que luchar por nuestros derechos, sí estoy de acuerdo, las mujeres no nos debemos de dejar que nos pisoteen, sí estoy de acuerdo, pero a mi punto de vista, yo no podía matar a un hijo, no podría porque estoy matando a un ser humano y no tendría ese derecho”, enfatizó.

Yuri fue duramente criticada previo a su participación como jueza en el reality show "La Más Draga". Foto: Cuartoscuro

Esta no ha sido la primera vez que la artista se ve señalada en las redes sociales por alguna opinión propia, a finales del 2021 la también histrionisa fue duramente criticada por la comunidad LGBTQ+ previo a su participación como jueza en el reality show de YouTube, La Más Draga. Ahí los fanáticos del espectáculo de Drags Queens más popular en México, recordaron en redes sociales algunos comentarios y promociones homofóbicas por parte de Yuri.

Fue en el 2016 cuando la también presentadora de programas como La Voz Kids o ¿Quién es la Máscara?, halagó y promocionó la película PINK, cuya trama giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar, hecho que molestó a esta comunidad.

Otra de las situaciones que molestaron mucho a la comunidad LGBTQ+, como a las feministas, fue por su participación en el programa de entrevistas de El Escorpión Dorado, cuando la cantante mencionó que dentro de su catálogo de novios uno de ellos le salió “del otro lado”.

SEGUIR LEYENDO: