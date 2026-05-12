Nueva ruta K338 de TransMilenio conecta Fontibón con el Portal El Dorado y agiliza el acceso al aeropuerto

Nuevo servicio de TransMilenio K338 entra en operación en el occidente de Bogotá. - crédito TransMilenio

TransMilenio puso en operación desde el pasado lunes 11 de mayo de 2026 la nueva ruta alimentadora K338 El Refugio, un servicio diseñado para mejorar la conectividad de varios sectores de la localidad de Fontibón con el Portal El Dorado, uno de los puntos estratégicos del sistema por su cercanía con el aeropuerto internacional.

La ruta entró en funcionamiento con el objetivo de optimizar los tiempos de desplazamiento en horas de mayor demanda, reforzar la oferta de transporte en zonas residenciales y mejorar la capacidad de evacuación de pasajeros en el portal.

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Conexión directa hacia el Portal El Dorado

La nueva K338 beneficia a residentes de sectores como El Refugio, La Cabaña, Puerta de Teja y zonas aledañas, quienes ahora cuentan con una alternativa adicional para llegar al Portal El Dorado de forma más eficiente.

Este corredor es clave dentro del sistema, ya que desde el portal se articulan múltiples rutas del sistema TransMilenio y se facilita el acceso al aeropuerto.

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La ruta alimentadora refuerza la movilidad en horarios de alta demanda. - crédito TransMilenio

Horarios de operación de la ruta K338

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, la ruta operará exclusivamente en franjas de alta demanda:

Lunes a viernes

Mañana: 5:00 a. m. a 8:00 a. m.

Tarde: 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

La operación en estos horarios busca concentrar la capacidad del servicio en los momentos de mayor flujo de usuarios, especialmente trabajadores y estudiantes.

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Recorrido de la nueva ruta alimentadora

La ruta K338 cuenta con un trazado diseñado para cubrir puntos estratégicos del sector.

Sentido hacia el Portal El Dorado

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El Refugio (avenida calle 24)

La Cabaña (calle 23D)

Puerta de Teja (avenida calle 26)

Ingreso al Portal El Dorado

Sentido de regreso a El Refugio

Puerta de Teja (avenida calle 24)

Parque Atahualpa (calle 23G)

El Refugio (calle 23B)

Este esquema permite una mejor distribución del servicio en barrios residenciales y reduce tiempos de espera en las estaciones.

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El sistema busca mejorar la frecuencia de buses en sectores residenciales. - crédito TransMilenio

Refuerzo operativo al sistema alimentador

TransMilenio informó que la operación de la ruta K338 reforzará el servicio existente de la ruta TC6, la cual continuará operando bajo el nuevo nombre de K337 San Pablo Jericó.

Este ajuste hace parte de una reorganización operativa que busca mejorar la eficiencia del sistema alimentador en horas pico y evitar congestiones en el Portal El Dorado.

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Objetivos de la implementación

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva ruta, la entidad busca cumplir tres objetivos principales:

Reducir los tiempos de viaje hacia el Portal El Dorado

Aumentar la frecuencia de buses en horas de alta demanda

Mejorar la evacuación de pasajeros en el portal durante picos operativos

Según TransMilenio, estas acciones permiten optimizar la operación del sistema en una zona de alta demanda como Fontibón.

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Respuesta a solicitudes de la comunidad

La creación de la ruta K338 responde a peticiones realizadas por habitantes de la localidad de Fontibón, quienes desde hace varios años habían solicitado mejoras en la conexión con el Portal El Dorado.

Tras un análisis técnico, la entidad definió su implementación como parte de una estrategia de fortalecimiento del servicio en esta zona de la ciudad.

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“Gracias al trabajo con la comunidad pusimos en operación la nueva ruta K338 que entra a reforzar esta alimentación de barrios como El Refugio y barrios aledaños. Este trabajo con la comunidad nos permite mejorar el servicio en las zonas y horas de máxima demanda del Portal El Dorado”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio S.A.

María Fernanda Ortiz explicó los ajustes operativos en el sistema de transporte. - crédito TransMilenio

Impacto en la movilidad de Fontibón

La nueva ruta representa un ajuste importante en la red de transporte del occidente de Bogotá, especialmente por su impacto en la movilidad hacia el Portal El Dorado, uno de los nodos más importantes del sistema.

Con este servicio, los usuarios cuentan con una alternativa adicional que permite mejorar la conectividad barrial y reducir los tiempos de desplazamiento en horas críticas.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio entregó algunas recomendaciones para el uso de la nueva ruta:

Verificar horarios antes de planear el viaje

Identificar correctamente la ruta K338 en paraderos y portales

Llegar con anticipación en horas de alta demanda

Consultar información oficial del sistema ante posibles cambios