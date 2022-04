“Que se ubique”: Lyn May se lanzó contra Yuri por su supuesta homofobia

Lyn cuestionó la espiritualidad de Yuri (Fotos: CUARTOSCURO)

Lyn May ha vuelto a dar de qué hablar y esta vez se le fue directo a Yuri. Y es que la vedette fue abordada por los reporteros en el evento de presentación de la Marcha LGBT+ de la Ciudad de México, a realizarse el próximo mes de junio.

La famosa bailarina exótica mostró su apoyo a la comunidad de la diversidad sexual, pero mostró su discrepancia con Yuri, quien ha sido señalada en algunas ocasiones respecto a una postura supuestamente homofóbica.

Al ser cuestionada por la prensa, la bailarina se refirió a la cantante de La maldita primavera y trajo a colación el tema de la aceptación:

“Yo no sé lo que opine Yuri, yo opino que debemos apoyarlos los padres, las madres, que salgan todos del closet, que no se escondan, que sean libres, son seres humanos y tienen que vivir su vida, siempre rectos sin dañar a nadie”, expresó ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

La cantante ha sido acusada de homofóbica en algunas ocasiones, ella lo ha desmentido (Foto: Instagram/@oficialyuri)

La cantante de Claro que yes incluso cuestionó la fe de Yuri, pues puso en entredicho el hecho de que la intérprete veracruzana aparezca con poca ropa ante el público, pues a su modo de ser es contradictorio respecto a la espiritualidad que profesa:

“Está mal Yuri porque ella tiene una religión que la verdad no la entiendo, porque enseña todo el cuerpo y anda propagando su religión y siempre la veo encuerada, no sé qué religión sea esa”, sentenció la famosa a quien vimos en el documental Bellas de noche.

“A Yuri le diría que no m*me por favor, que se ubique, que somos seres humanos todos y que si va a estar en ese plan pues que ya se retire, porque hay que apoyar a toda la comunidad gay”, remató la famosa.

Lyn se pronunció como aliada de la diversidad sexual (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May destacó su apoyo a los integrantes del colectivo LGBT+, criticó a los padres que no apoyan a sus hijos y hasta dijo estar dispuesta a que la llamen “abuelita”:

“Tenemos que apoyar a los muchachos, a la comunidad gay, a todos los gays. Los padres que no sean pend*jos, que los apoyen, que no la ch*nguen porque son seres humanos y los queremos apoyar a todos, que salgan del closet todos. Yo los apoyo”, dijo refiriéndose a “sus sobrinos gays”.

“Yo quiero ser la mamá, la tía, la abuelita, lo que quieran, aquí me tienen cualquier cosa que se les ofrezca”, expresó la polémica artista.

La bailarina está incursionando en el género urbano (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Hace apenas unos días, la vedette causó polémica pues aseguró que la brasileña Anitta le había plagiado su forma de bailar. Al ser cuestionada en un encuentro con los medios, la bailarina aseguró que la brasileña le robó el sensual paso de su tema Envolver, el cual a su aparición se volvió rápidamente un challenge entre diversas personalidades como María León, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva e incluso Erika Buenfil, las cuales buscaron destacar con el famoso movimiento de cadera de la plataforma de TikTok.

Fue entonces que la actriz de Tívoli constató previo a una demostración de su representativo contoneo de cadera frente a las cámaras de los medios, que siempre le son plagiados sus bailes: “Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”.

Además, Lyn May detalló que asistirá al tan esperado concierto de Bad Bunny, el cual se llevará a cabo en diciembre de este año al sur de la CDMX, a lo que la actriz confirmó que sacará a relucir sus envidiables pasos de baile, pues subrayó que “perrear” es lo suyo.

Lyn aseguró que la brasileña Anitta le copió su manera sensual de bailar (Colombia). EFE/Juan Carlos Gomi

Incluso a principios de enero, Lyn aseguró que estaba involucrándose más en el género del reggaetón: “Voy a Los Angeles a hacer un reggaetón con unos morenitos y voy a Manzanillo, bueno, tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Me contrataron para un reggaetón y tuve que aprender a tomar clases, fui a tomar clases de reggaetón, porque si me están contratando de reggaetonera, pues tengo que ponerme al día”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: