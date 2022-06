Ángela Aguilar se desesperó al tratar de detener donaciones durante un live: “No me manden dinero”

Ángela Aguilar pidió que pararan las donaciones de TikTok hacia su persona (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

Con más de 9 millones de seguidores en Tiktok y 8.5 en Instagram, Ángela Aguilar no solo es considerada como una de las artistas con más proyección musical en México, sino que también resalta como una de las figuras públicas con mayor ascenso en sus diversas redes sociales, sin embargo, pese a su juventud, también tiene fallos comunes a la hora de usar sus cuentas.

Durante la penúltima semana de junio, la primogénita de Pepe Aguilar decidió hacer su primera transmisión en vivo a través de TikTok, pero las cosas salieron de control por algunos instantes debido al ánimo entre sus miles de seguidores que se dieron cita de forma remota con la cantante mexicana.

Mientras la intérprete de Dime como quieres estaba en su live, los usuarios de la plataforma comenzaron a mandar donaciones. Sin embargo, parece que la cantante no sabía mucho del tema y reaccionó con notorio estrés y pánico al ver este tipo de reacciones por parte de sus ávidos internautas.

Tras este hecho, la intérprete perteneciente a una de las dinastías musicales más importantes de la escena musical en México en reiteradas ocasiones le pidió a los más de 500 mil internautas que se unieron al live que dejaran de mandar “corazones” y “flores”, los cuales en realidad si son donaciones para los creadores de contenidos más famosos de la plataforma.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!”, subrayó en más de una vez la cantante de 18 años con un tono nervioso y entre risas.

Rápidamente la reacción de la menor de la dinastía Aguilar se volvió viral entres los miles de seguidores que se dieron cita en su live, además, también varios se mostraron incrédulos por las donaciones a la cantante, ya que muchos desconocen la verdadera función de mandar este tipo de reacciones.

Ángela Aguilar pidió que pararan las donaciones de TikTok hacia su persona (Foto: Tw ferortega547)

“No me manden dinero* Proceden a mandarle 100 monedas más”. “Adultos: los jóvenes saben mucho de tecnología. Los jóvenes:”. “No me manden dinero, compren entradas para mi próximo concierto”. “Ya somos dos, yo tampoco sé cómo funcionan esas rosas?”. “Alguien que nos explique para que son esas cosas, yo tampoco seee”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Esta función la tiene activada TikTok para apoyar a los creadores de contenido, sin embargo, no te paga por la cantidad de likes ni seguidores, sino que monetizas por la cantidad de vistas de tu contenido y las visitas de tu perfil, pero también acumula ganancias por la cantidad de impresiones.

Asimismo, una parte de la monetización recibida va para la plataforma y lo restante va para el usuario para que lo pueda canjear por promociones, esto solo si cuenta con más de 100 mil seguidores.

Ángela Aguilar ofreció su primer en vivo de TikTok (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Esta dinámica que se salió de control marcó el regreso de la joven mexicana a sus redes sociales, luego de una breve pausa en todos los ámbitos tras su primera gran polémica junto con el compositor Gussy Lau, con quien se rumoró tenía una relación y después de unas vacaciones junto a su familia.

Fue principios de mes cuando Ángela Aguilar regresó con un tono más ecuánime y maduro para reincorporarse a su agenda por todo México y para seguir compartiendo su día a día con sus seguidores tras la polémica que vivió en fechas recientes.

