Así fue la ácoda pelea entre Lolita Cortés y Horacio Villalobos en La Academia 20 años: “Usted no es cantante”

Lolita Cortés y Horacio Villalobos se enfrentaron frente a las cámaras de televisión por diferencias en una crítica

La Academia 20 años se convirtió en un hito de la televisión mexicana en las últimas semanas, pues presentó una serie de novedades, además de nuevos alumnos, maestros, director, conductor y críticos que harán de esta generación una de las más polémicas.

Parte de dichas polémicas, son los enfrentamientos que suceden entre miembros de la producción que muchas veces ocurre en plena transmisión frente a todas y todos los televidentes que cada fin de semana están atentos a la transmisión.

Aunque no es la primera vez que trabajan juntos como jueces, Lolita Cortés y Horacio Villalobos han tenido algunas diferencias creativas por la forma en que critican a los alumnos. La primera apegada al talento vocal, y el segundo a una mirada crítica cuasi periodística.

Lolita Cortés fue una de las jueces que defendió el trabajo de Jackie

En esta ocasión, sus diferencias fueron mucho más notables cuando Jackie, una de las participantes populares de La Academia 20 años, saltó al escenario para interpretar el tema “Mala Fama” de Danna Paola, cantante mexicana que, de hecho, ya fue crítica del reality show e incluso cantó ese tema en el mismo escenario, pero hace un par de años.

“Es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”, dijo Villalobos durante la transmisión.

Por su parte, Horacio Villalobos consideró que lo hecho por Jackie en el escenario fue únicamente una imitación de Danna Paola, tanto en la voz de la alumna, como en los movimientos, bailes y además que mostró durante la tercera noche de gala musical.

La alumna, desde luego, intercedió para defenderse al asegurar que así fue montada la canción, esa es su voz y la coreografía fue montada por la propia producción, a lo que ella se apegó.

Lolita Cortés, por su parte, defendió a Jackie y aseguró que la coreografía, los ademanes o movimientos fueron cosa de los encargados en la producción de montar los espectáculos que suceden atrás de los cantantes.

Horacio Villalobos se defendió de los ataques con gran enojo

Sin embargo, durante su tiempo se vio interrumpida en diversas ocasiones por Horacio Villalobos, luego de que asegurará que él no es ningún cantante, no sabe cantar y por lo tanto, no puede decir nada de la forma en que canta.

“Cállese, señor, ahora estoy hablando yo”, dijo Cortés con la voz un poco alta; “Ah, pero tú sí me puedes interrumpir, chula”, contestó el actor y conductor; “Está haciendo su mejor esfuerzo, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante”, continuó Lolita, intérprete y cantante.

“No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, concluyó Cortés.

“No puedes denostar la profesión de un crítico porque no sabe cantar (...) Por si no sabías, todos los jueces de las estrellas Michelin, no saben cocinar”, concluyó el crítico con cierto enojo en su rostro.

A pesar de ello, continúo el programa, y tanto Ana Bárbara como López Gabito, el llamado juez de hierro, concordaron con Lolita Cortés en qué Jackie realizó un gran trabajo.

Ellos son todos los alumnos de la nueva generación de La Academia 20 años

El reality comenzó hace un par de semanas con una gala en la que fueron presentados los alumnos, sus historias, estilos e incluso eliminaron a uno de ellos para que 15 nuevos aspirantes a cantantes profesionales ingresaran en la casa.

Dentro de la casa, Alexander Hacha tiene las riendas. Como director, es la cabecilla de un puñado de maestros, y en equipo obtuvieron la responsabilidad de brindarles educación musical, y convertirlos en los próximos grandes cantantes de la República Mexicana o el mundo en el pop, la música norteña, ranchera, rock, reguetón, entre muchos otros por los que han declarado fanatismo.

