Cómo quedaron los tatuajes que Christian Nodal tenía en honor a Belinda

Al menos tres son los diseños que Nodal se hizo inspirado por su ex novia (Foto: Archivo)

Desde hace unos días, ya no queda rastro de Belinda en la piel de Christian Nodal, pues el compositor se hizo eliminar el último tatuaje que tenía en el cuerpo en honor a su ex prometida, quien por su parte sólo se hizo tatuar unas diminutas iniciales “CN” en el tobillo, donde ya tenía un corazón plasmado.

El pasado fin de semana, el cantante de regional mexicano aprovechó su visita a República Dominicana, donde se presentó en exitosos conciertos como parte de su Forajido Tour, para eliminar de su frente el último resquicio de tinta que aludía a la actriz y cantante española naturalizada mexicana.

Nodal acudió al “Samsara Tattoo Studio” en la isla a cubrir la palabra “Utopía” que se había plasmado en referencia al exitoso álbum de Belinda, de 2003. El cantante de Ya no somos ni seremos había elegido esa leyenda apenas a finales de 2021 para honrar su amor por la artista con el nombre del disco del que se desprendieron éxitos como Ni Freud ni tu mamá y Dopamina.

El tatuaje de "Utopía" fue el último que Nodal se hizo en relación a Belinda, a finales de 2021 (Foto: Archivo)

Pero el nombre del álbum y un pequeño corazón rojo dispuesto bajo él, fueron cubierto por tatuadores en la frente de Nodal y ahora luce una flor tropical en tonos rosas y rojos; esto a pocos días de que el cantante apareciera en sesiones de fotos de importantes publicaciones, como la revista Playboy, aún con la leyenda “Utopía”.

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que la también actriz confirmara su relación de manera pública en agosto del 2020.

El compositor compartió las imágenes en sus historias efímeras (Foto: Instagram)

A las pocas semanas de haber comenzado su romance que nació en los foros de La Voz México, programa donde ambos fungieron como coaches y donde surgió el flechazo, el nacido en Caborca, Sonora, se tatuó la palabra “BELI” -hipocorístico de la artista- en color negro, diseño ubicado al lado de su oreja junto la patilla.

En ese entonces, la actriz de Bienvenidos a Edén también compartió el acto de amor de su pareja en Instagram y fue acusada de “marcar a todos sus novios” con tatuajes. El diseño fue eliminado pocos días después de la ruptura, que fue anunciada el 12 de febrero de este 2022, y actualmente Nodal luce los símbolos universales de la clásica baraja de póker, los cuatro palos: corazón, diamante, espada y trébol.

Nodal se tatuó "Beli" cerca de la oreja a pocas semanas de dar a conocer su romance, en 2020 (Foto: Archivo)

A finales de febrero de este 2022, Christian ya lucía el diseño de la baraja de póker (Foto: Instagram/@rafaelvaldezart)

Pero el más polémico diseño fue el que Nodal se realizó con la mirada de su ex novia abarcando todo su pecho: ambos ojos mirando de frente, en una ilustración hiperrealista en tonos blanco y negro. Este elaborado diseño ahora ha sido sustituido por distintos motivos: un águila americana con las alas extendidas, un cráneo con sombrero western y otro cráneo con penacho, en consonancia con la estética visual de los discos del artista y de su Forajido Tour.

Belinda presumió en sus redes sociales los tatuajes de su novio en honor a ella (Foto: Archivo)

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, contó Nodal a finales de abril de 2022 para Venga la alegría.

En la emisión matutina de TV Azteca, el intérprete de regional mexicano notificó que estaba próximo a abrir su propio estudio de tatuajes, pues ese es un deseo que tiene desde hace mucho tiempo, además de la afición que desde pequeño tuvo por el tema.

Un águila y motivos del viejo oeste norteamericano cubrieron la mirada de Belinda (Foto: Archivo)

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari (López) y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó.

