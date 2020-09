Belinda ya se tatuó las iniciales de Christian Nodal y con eso confirmó que es el amor de su vida

La estrella tenía reservado un lugar en el tobillo para marcar las iniciales del hombre de su vida

La cantante Belinda continuó con la celebración por su primer mes de novios con Christian Nodal y ahora, gracias a un tatuaje, dejó en claro que el intérprete es el amor de su vida.

Después de sorprender hace un par de días con fotos de su celebración por todo lo alto, que incluyó una romántica cena y un intercambio de costosos regalos, así como un pastel y detalles decorados con un oso y una ratoncita (la manera en la que se llaman de cariño), la famosa pareja llevó sus muestras de amor un paso más allá al tatuarse.

En Instagram stories Nodal mostró los diseños que se hicieron en sus manos, en donde destacó un “4″ como parte de los diseños de Christian (y es que fue un día 4 cuando inició su romance).

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Belinda se tatuó ya las iniciales de Nodal en un pequeño corazón en el tobillo, que tenía destinado para el amor de su vida.

Ese corazón,Belinda lo tenía destinado para tatuarse las iniciales del amor de su vida

En una entrevista de diciembre de 2017 con el periodista Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que cambió mi destino, Belinda confirmó que ese pequeño corazón lo tenía guardado para poner las iniciales del hombre de su vida.

De hecho recordó que tiene una canción que dice “tengo tatuado un corazón en el tobillo” (se trata del tema Wacko de su disco Carpe diem)... “y aquí está”, le dijo al periodista.

Belinda mostró ante la cámara el pequeño corazón y comentó que ya se estaba borrando, dado que aún no conocía a su gran amor.

Belinda mostró a Gustavo Adolfo su tatuaje en el tobillo destinado al amor de su vida (Captura de pantalla- Imagen)

“¿Qué letra crees que pueda estar ahí?”, le preguntó Infante, a lo que la joven cantante respondió un tanto triste:

“No tengo ni idea. Esa pregunta no tiene respuesta por ahora. Por ahora mi amor incondicional son mis fans, mi familia, todo el público que me apoya, todas las personas que me han ayudado cuando me he caído”.

Belinda no reveló desde cuándo tiene el tatuaje, pero si se toma en cuanta que su disco Carpe diem fue lanzado a la venta en marzo de 2010, podría hablarse de que se hizo el diseño hace una década, aproximadamente.

En 2011 ya Belinda hablaba de tener un tatuaje en el tobillo

A diferencia de lo que pasó con Lupillo Rivera, quien se tatuó el rostro de Belinda en uno de sus brazos, esta vez la cantante demostró su amor por Nodal grabando sus iniciales con tinta en su piel.

En aquella misma charla con Infante, Belinda comentó sus razones para no salir ante los medios a desmentir la información que la relacionaba de manera romántica con algunos hombres.

“No vale la pena, cuando las cosas te dejan de afectar ya no le das importancia. Es como si pasa ahí lo que sea, no tiene ninguna importancia en mi vida. No tengo la necesidad de desmentir algo que no importa”.

Y es que a diferencia de lo ocurrido en más de una década, Belinda ha mostrado una faceta muy distinta con Christian Nodal: nada de ocultarse de las cámaras ni de mantener en misterio los detalles de su relación.

Desde el día uno de su romance la pareja se ha mostrado bastante abierta en su relación, con afectuosos intercambios de mensajes en redes sociales y con impresionantes detalles.

Hace unos días celebraron por todo lo alto su primer mes de novios

Fue Nodal quien, a principios de agosto, revolucionó Instagram al compartir unas fotos junto a Belinda en donde decía “te amo”. El eco de aquella publicación llegó hasta Twitter, donde sus nombres se convirtieron en tendencia.

Al principio se esperaba que, como en todos sus anteriores romances, Belinda optara por guardar silencio; sin embargo, la cantante ofreció varias entrevistas en donde dijo sentirse muy feliz por tener a un hombre como Christian a su lado.

Nodal y Belinda conforman la pareja del momento en el mundo del entretenimiento en México (incluso ellos mismos ya se llaman “Nodeli”) y parece que su romance irá mucho más allá de La Voz, el programa que ayudó a forjar su noviazgo.

